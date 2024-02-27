Задержанный за подготовку теракта в Рубцовске хотел замаскировать бомбу в ведре с грибами

В Алтайском крае мужчина, готовивший взрыв на центральной площади Рубцовска в День города, дал показания. Он собирался замаскировать бомбу в ведре с грибами, чтобы взорвать здание администрации.

Мужчину задержали в 2023 году, за несколько дней до праздника. В его квартире нашли кустарно изготовленное взрывчатое вещество мощностью около 1,5 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Задержанный рассказал, что прятался от мобилизации за границей, где был завербован проукраинской террористической организацией «Легион «Свобода России», запрещенной в РФ.

Злоумышленник рассказал РИА Новостям, что сотрудники силового ведомства задержали его вовремя, предотвратив теракт. Мужчина допускает, что представители террористической организации могли взорвать его самого вместе с бомбой. По его словам, сигнал должен был проходить через мобильный телефон, а кураторы не успели передать инструкцию к детонатору. «Одна кнопка, причем, неважно откуда – и взрыв… Очень мощный взрыв должен был быть», – делится рубцовчанин.

В отношении него расследуется ряд уголовных дел, в том числе по статье «Покушение на совершение террористического акта» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ». По совокупности статей обвиняемый может быть осужден на большой срок, вплоть до пожизненного.

>

Еще читают

Взято отсюда.

новости алтая и алтайского края , новости алтая и алтайского края сегодня ,