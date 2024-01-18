Задержаны пять из шести членов белгородской банды “боевых шмелей”

В Белгороде полиция задержала пятерых из шести подростков, нападавших на прохожих

Полицейские задержали пятерых членов группы, которые нападали на прохожих на улицах Белгорода и снимали свои действия на видео, пишет “Газета.ру” со ссылкой на сайт прокуратуры Белгородской области.

В ведомстве сообщили, что преступная группа состоит из шести человек, из которых четверо — несовершеннолетние. Один взрослый по-прежнему находится в розыске.

Полиция также задержала главаря банды, которым является17-летний уроженец Азербайджана. После задержания подросток извинился “перед всем русским народом и перед людьми, кого оскорбил, кого ударил”. В данное время идет проверка законности получения молодым человеком российского гражданства.

Второй член группы, которого задержали 16 января, также извинился за свои действия, видео опубликовал Telegram-канал Readovka.

“<…> приношу перед всей страной свои извинения за нападения на жителей Белгородской области, прошу простить меня”, — сказал задержанный.

О появлении банды “боевых шмелей” в Белгороде стало известно 16 января. Группа парней нападала на белгородцев, жестоко избивала и добивала лежачих, в том числе ногами. Видеозаписи нападений сопровождали музыкой и публиковали в Telegram ради хайпа.

Полиция установила всех участников нападений. МВД возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве, СК РФ — по фактам покушения на убийство группой лиц по мотивам национальной ненависти и возбуждения ненависти либо вражды по признакам национальности. На одной из записей слышно оскорбление в адрес русских. Прокуратура взяла расследование на контроль.

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Взято отсюда