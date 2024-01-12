Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Задержанного замглавы Барнаула Шеломенцева отправили в СИЗО на два месяца

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Заседание по мере пресечения Шеломенцеву состоялось 12 января

Задержанного замглавы Барнаула Шеломенцева отправили в СИЗО на два месяца

Антон Шеломенцев / Фото: Антон Дегтярев

Индустриальный районный суд Барнаула отправил в СИЗО заместителя главы краевой столицы по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева. Ему предъявили обвинение в получении должностным лицом взятки в крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщил алтайский Следком.

Материалы дела передали в суд 12 января в 8 утра. В этот же день, 12 января, в 15:00 состоялось судебное заседание по вопросу помещения Шеломенцева в СИЗО, сообщает картотека суда.

По информации издания “Толк”, следствие запросило для Шеломенцева два месяца ареста, а адвокат настаивал на домашнем аресте. В итоге суд принял сторону следствия, и Шеломенцев пробудет под арестом два месяца, до 9 марта включительно. Решение Шеломенцев может обжаловать в течение трех суток в краевом суде.

Напомним, что замглавы мэрии Барнаула Антона Шеломенцева задержали сотрудники ФСБ по подозрению в получении взятки в крупном размере. Против него возбудили уголовное дело по соответствующей статье.

По версии следствия, в 2020 году Шеломенцев, занимая должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, через посредника получил взятку 2 миллиона рублей от предпринимателя, который работает в сфере пассажирских перевозок. За эти деньги он должен был покровительствовать предприятиям бизнесмена и обеспечить ему возможность беспрепятственно перевозить пассажиров, несмотря на отсутствие нужных автобусов.

Против перевозчика также возбудили уголовное дело о даче взятки. Источники amic.ru сообщили, что взяткодателем мог быть предприниматель Олег Бесчастный. При этом сам Бесчастный опроверг свою причастность к делу. Против посредника, некоего Сергея Щукина, тоже возбудили уголовное дело, он сейчас находится под стражей, пишет “Толк”.

новости Алтайский

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

В Барнауле больше чем на месяц перекроют улицу в Железнодорожном районе

12.01.2024

 Гороскоп

Не спешите. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 12 января

12.01.2024

 Происшествия

Женщина погибла при столкновении машины со столбом на Алтае

12.01.2024

 Происшествия

Пять человек пострадали при взрыве газа в российском регионе

12.01.2024

 Происшествия

Бывший участник КВН с Алтая во второй раз проходит процедуру банкротства

12.01.2024

 Происшествия

Авария привела к пробке в центре Барнаула вечером в пятницу

12.01.2024

 Интересное

Ушла из дома в одной футболке после смерти матери: в Новосибирске ищут женщину

12.01.2024

 Интересное

Алтайский край вошел в пятерку самых разговорчивых регионов Сибири на праздниках

12.01.2024

 Интересное

Более 600 тысяч алтайских пенсионеров получили повышенные выплаты

12.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix