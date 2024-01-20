Задолжал детям: в Алтайском крае алиментщик получил 50 часов обязательных работ

К мужчине применены меры принудительного исполнения

Житель Барнаула получил 50 часов обязательных работ, так как игнорировал требования решения суда о выплате алиментов на содержание четверых несовершеннолетних детей, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Алтайскому краю.

Бывшая супруга 37-летнего барнаульца обратилась за помощью к судебным приставам после того, как мужчина оказался выплачивать денежные средства на содержание детей.

Задолженность мужчины перед детьми составила 560 тыс. руб.

Мужчина не спешил оплачивать долг, несмотря на предупреждение судебного пристава об ответственности за неисполнение судебного решения.

В связи с этим к мужчине применены меры принудительного исполнения: обращено взыскание на денежные средства на банковских счетах, вынесен запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества, а также составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, сотрудники ведомства арестовали автомобиль, принадлежащий неплательщику.

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Взято отсюда