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Задушившего бывшую жену барнаульца Падуна приговорили к 9 годам строгача

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Потерпевшая сторона настаивала на самом строгом наказании — 15 лет тюрьмы

26 февраля 2024, 16:0198Написать комментарий

Задушившего бывшую жену барнаульца Падуна приговорили к 9 годам строгача

26 февраля Ленинский районный суд огласил приговор Константину Падуну, который задушил свою бывшую жену Елену. Барнаульца приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает корреспондент NGS22.RU из зала суда.

Последнее заседание длилось почти два часа — выступали обвиняемый и его адвокат. Константин Падун защищал свою версию произошедшего: жаловался на ремонт в квартире и экс-жену.

По словам адвоката пострадавшей стороны, Константин таким образом пытался смягчить наказание. Падун выступил с последним словом.

— Я раскаивался с самого начала. Всё, что от меня требовалось для судебного дела и разбирательств, предоставил, ничего не скрывая. Просто хотел сказать: согласен, что я должен быть наказан. Хочу быстрее вернуться к нормальной жизни, — говорил он.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Кабанова / NGS22.RU

Ранее прокурор запрашивал для Падуна почти десять лет колонии строгого режима. Сторона пострадавших настаивала на самом строгом наказании по статье об убийстве — 15 лет тюрьмы.

Дело рассматривали дважды: это заняло больше года.

Ленинский районный суд рассматривал дело Падуна заново после ходатайства прокурора. Слушания закрывали из-за того, что в деле фигурируют двое маленьких детей, но потом снова открыли. Кроме того, сторона обвинения намерена получить компенсацию морального вреда — около семи миллионов рублей. Подсудимый возражать не стал.

Константин Падун обвиняется в том, что в январе 2023-го задушил бывшую жену и вынес ее тело в мешке на крышу. Случившееся обвиняемый замаскировал под исчезновение, но в итоге сознался в содеянном.

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Взято Источник
26.02.2024

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