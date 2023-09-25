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Заглушка для ЖБО. В Барнауле усилят контроль за незаконными сливами нечистот

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Несанкционированные сливы нечистот в роще в районе поселка Пригородного Фото: Виталий Барабаш

За деятельностью черных ассенизаторов теперь будут следить гораздо строже. Какие меры намерены предпринять власти города, “Толку” рассказали в администрации Барнаула

Проблема незаконных сливов нечистот в непредусмотренных для этого местах до сих пор будоражит краевую столицу и ее жителей. Ассенизаторы избавляются от фекальных масс в канализационных колодцах, малых реках, рощах и на участках ленточного бора. Самые грязные точки давно известны, туда нередко наведываются надзорные органы. Но навести полный порядок в “душистой” сфере пока не получается. О том, какие меры предпринимаются властями города, читайте в нашем материале.

Запах экологической опасности

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