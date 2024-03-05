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Захарова рассказала, когда восстановятся отношения России и США

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Для начала Штаты должны признать национальные интересы России

Захарова рассказала, когда восстановятся отношения России и США

Россия и США / Фото: unsplash.com

Представитель МИД России Мария Захарова рассказала “Парламентской газете”, есть ли хотя бы отдаленная перспектива нормализации отношений между Россией и США и когда это может произойти.

Захарова отметила, что на данный момент российско-американские отношения испортились до предела по вине Штатов, решивших нанести России стратегическое поражение.

“Хотя Белый дом пока и остерегается рушить все до основания, но к тому, чтобы договариваться по-честному на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга, даже в теории тоже не готов”, – уточнила представитель МИД России.

Она указала, что США должны смириться с многополярным миропорядком и перестать думать о собственном превосходстве над всеми странами. А добиться мирного сосуществования и сотрудничества можно лишь в том случае, если Штаты признают национальные интересы России.

“Процесс переосмысления геополитической реальности в Америке проходит болезненно, правящий класс в своей массе до сих пор находится в плену иллюзий “золотого века гегемонии США”, не желая сдавать позиции на мировой арене”, – добавила Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад начал осознавать невозможность поражения РФ.

город Горняк

Источник

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