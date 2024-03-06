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06 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, выразила свои сомнения относительно пребывания европейских послов в Москве и задала вопрос: “Что они на самом деле делают в нашей стране?” Захарова подчеркнула, что в России возникает вопрос о целесообразности продолжения работы послов из стран ЕС, учитывая их деятельность, которая, по ее мнению, направлена на дестабилизацию внутренней обстановки в государстве. Пишет Военная история.

Она также выразила уверенность в том, что будут сделаны соответствующие выводы и отметила, что эти послы полностью дискредитировали себя как внутри страны, так и за ее пределами.

Такие комментарии Захаровой были даны в ходе интервью с ТАСС.

Захарова выразила желание обратиться к иностранным дипломатам с простым вопросом: почему они участвуют только в мероприятиях, которые негативно относятся к России, не учитывая интересы как европейцев, так и русских. Она подчеркнула необходимость задать им вопрос: “Почему вы здесь вообще? Кто вас отправил? Кто вам дал такое поручение?” – сказала представитель МИД.

Захарова также прокомментировала случай, когда послы стран ЕС отказались присутствовать на встрече с Министром Иностранных Дел России Сергеем Лавровым. По ее мнению, это был не вопрос предпочтений или нежелания. Это было их прямое обязательство в качестве дипломатов – присутствовать и получить информацию, чтобы затем передать ее своим странам.

Ранее было объявлено, что Лавров пригласил послов стран ЕС на встречу, чтобы предупредить их о неприемлемости вмешательства во внутренние дела России перед предстоящими президентскими выборами. Однако, в последний момент эти послы отказались встречаться с министром. Такое поведение ясно демонстрирует их приоритеты в работе иностранных послов из западных стран.

Лавров также отметил, что у России имеются сведения о том, что Европейский союз планирует активизировать работу с оппозицией, не являющейся частью официальной политической системы, с целью оказания влияния на исход голосования в других странах.

На эти события уже отреагировал Дмитрий Медведев, замглавы Совета безопасности России. Он призвал власти выслать из страны всех послов из стран ЕС и снизить уровень дипломатических отношений с Брюсселем.

Фото: Из открытых источников

Автор: glavred

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горняк