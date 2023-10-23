Да так, чтобы с гарантией и в хорошем микрорайоне

Дом от компании “Два этажа” в микрорайоне “Палитра” / Фото предоставлено компанией

Давно прошли те времена, когда строительство частного дома длилось годами. Сейчас вы можете переехать в свой новый дом мечты буквально через три-четыре месяца после оформления документов на строительство. Главное – выбрать место и хорошего застройщика. И то, и другое мы знаем и готовы посоветовать.

А советуем мы компанию “Два этажа”, которая в прошлом году стала победителем премии “Народный знак качества” в номинации “Застройщик года”. А в этом году уже вошла в топ-10 компаний в той же номинации. Теперь для победы нужны ваши голоса – поддержать компанию можно тут.

Что же касается поселка – обратите пристальное внимание на ЖК “Палитра” в Фирсово. Это один из немногих примеров комплексной застройки, где сразу будут не только качественные и стильные дома, но и дороги, и система освещения, и централизованный вывоз мусора.

















Микрорайон “Палитра” / Фото предоставлено компанией “Два этажа”

Хорошее соотношение цены и качества

Компанию “Два этажа” отличает надежный подход – здесь возводят дома с использованием качественных материалов, с четким соблюдением всех строительных норм. “Два этажа” – официальный застройщик, и на все, что прописано в договоре, есть гарантии.

Как отмечает один из учредителей Валентин Бондаренко, компания предлагает оптимальное соотношение цены и качества: материалы не дешевые, но и лишнего не посоветуют. Это значит, что там, где обязательно нужна отмостка или, например, система водостока, – они будут.

А еще будет внутренний контроль – в компании работает специалист, который следит за качеством на каждом этапе.

“Специалист каждый день объезжает стройки и досконально все проверяет, я бы даже сказал, что относится к прорабам предвзято. Только фундамент он проверяет около двух часов. Мы заинтересованы в постоянном качестве, исправления потом – нам же дороже”, – рассказал второй учредитель компании Андрей Берг.













Дом “Барн 85” от компании “Два этажа” / Фото предоставлено компанией

Идеи для комфортной жизни

В компании нам вновь подтвердили тренд на покупку домов до 110 “квадратов”. Большие коттеджи все чаще строят только по индивидуальным заказам.

В числе тех, что прямо сейчас строятся в Фирсово, – одноэтажные дома от 85 до 110 кв. м. Абсолютный хит 2023 года – проект “Барн 85”, где продуманность сочетается с простотой. Лаконичный дом из газобетона выполнен в стиле, который так нравится барнаульцам, и дело тут не в созвучии: минимализм в декоре, панорамные окна, высокие потолки и двухсветное пространство в кухне-студии, грамотное зонирование. А еще такой дом не потребует большого участка земли.

Другой популярный вариант – “Барн 100”. Здесь невероятное панорамное остекление на всю высоту стены сочетается с удобной крытой террасой. В таком доме на 110 кв. м будет три спальни площадью 11,8-13,5 кв. м с нишами для систем хранения. Зона кухни-гостиной с двухуровневым светом здесь достигает 31 кв. м, высота потолка – 5 м. В доме есть гардеробная и котельная-кладовка – те самые помещения, которые необходимы для организации порядка и будущего уюта.

Покупателям интересны и флэтхаусы – дома с плоской крышей. Застройщик предлагает широкий выбор комбинации отделки, а еще удобно пристроить навес или гараж. Важно, что крышу такого дома не нужно очищать – снег выдувает, его будет не более 10-15 см.





















Дома от компании “Два этажа” / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жить – не тужить

Кстати, о снеге. С его уборкой с дорог проблем не будет, ведь в жилом комплексе “Палитра” создано ТСН, которое будет отвечать и за дороги, и за вывоз мусора.

“Два этажа” строит в “Палитре” 110 домов, 80 из которых почти готовы. Дом, в зависимости от расположения участка, обойдется от 6,5 до 9,5 млн рублей. Все льготные ипотечные госпрограммы тут действуют.

И лучшее время для покупки (а точнее заказа строительства) – как раз осень и зима, дальше будет дороже.

“К зиме стоимость материалов обычно снижается, а к весне опять подорожают. Вырастут в цене и дома – уже в марте-апреле рост может составить 10-20%. Строить зимой можно, главное – провести все бетонные работы до минусовых температур”, – отметил Андрей Берг.

Так что если думаете о доме, то сейчас самое время.

“Два этажа” (ИП Берг Андрей Анатольевич) Адрес: Барнаул, ул. Балтийская, 92, оф. 205 Тел.: +7 (3852) 52-98-98 E-mail: 2etazha@bk.ru Телеграм: @CK_2etazha Ютуб-канал: 2 ЭТАЖА

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