Альбина Давыдова не рекомендует есть школьный мел и тем более питаться им на меловых горах

26 февраля 2024, 15:3067Написать комментарий

Все знают, что не найти более искусного и постоянно меняющего вкусы гурмана, чем беременные женщины. Именно про них слагают легенды, как в час ночи они хотят шпроты со сливками или облизать свежий асфальт. Но самый распространенный миф — что они любят грызть школьный мел и даже специально ездят на меловые горы, чтобы обеспечить организм кальцием. Однако кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии и неонатологии Института НМФО ВолгГМУ Альбина Давыдова рекомендует при возникновении острой тяги к мелу не бросаться к школе, а обратиться к врачу, как только вкусовые предпочтения вдруг стали меняться. И это касается не только беременных, а вообще всех.

Речь идет не только о меле

Тяга к непищевым продуктам — это отклонение от нормы, происходящее при сбое в организме, считает гастроэнтеролог.

— Речь идет не только о меле, а о любых непищевых продуктах и изменениях вкуса, а также при смене пищевых пристрастий, — объясняет диетолог и гастроэнтеролог Альбина Давыдова. — Например, человек никогда не ел творог и вдруг он каждый день, несколько раз в день начинает есть этот продукт. Это ситуация, которая требует детального обследования и решения возникших медицинских проблем. Врач должен разбираться, почему произошла смена пристрастий. Это могут быть гормональные изменения, те или иные дефицитные состояния по микроэлементам или по отдельным составляющим, например по белкам или витаминам.

Поездки на меловые горы

Употребление в пищу мела, как школьного, так и природного, чревато, по словам врача, серьезными последствиями.

— В составе мела есть соли кальция, а также может быть кремний и немного магния, — поясняет Альбина Давыдова. — С точки зрения банальной химии, попадая в желудок и соединяясь с желудочным соком, основой которого является соляная кислота, мел образует вредные для желудка субстанции и вещества, могущие нанести вред здоровью.

По словам Альбины Давыдовой, мел едят, в основном чтобы возместить прежде всего дефицит кальция и дефицит магния.

— Тяга к поеданию мела не всегда обусловлена физиологией. Это может быть обусловлено обывательскими мнениями: «Ешьте мел, и будет достаточный уровень кальция», — говорит гастроэнтеролог. — Конечно, делать этого нельзя! Если возникает желание есть мел, то нужно разбираться в причинах. К изменениям пристрастий может привести в первую очередь дефицит кальция. И, чтобы решить эту проблему, нужно подойти очень серьезно к изменению рациона.

Кости рыб и яйца

Заменить мел можно на продукты, содержащие кальций. Основной источник его, по словам Альбины Давыдовой, это молоко и молочные продукты небольшого процента жирности.

— Это может быть обычное пресное молоко. Желательно, чтобы жирность его не превышала 2,5%. Это, естественно, творог, сыр, ряженка и варенец, — рекомендует диетолог. — Достаточно высокий уровень кальция, который хорошо усваивается, содержится в рыбных консервах. В них сохраняются костные структуры, и в процессе приготовления рыбных консервов эти косточки становятся очень мягкими. Высокое содержание кальция также есть в яйцах.

Других вариантов устранить дефициты кальция, по словам диетолога, не существует. И далеко не все лекарственные препараты могут обеспечить организм достаточным количеством кальция.

— Речь идет не только о лекарственных препаратах, но и о биологически активных добавках, — объясняет Альбина Давыдова. — Человек может есть достаточное количество продуктов с высоким содержанием кальция, но это не значит, что он будет усваиваться. Если кальций не усваивается, то нужно разбираться с тем, какие нарушения в функционировании пищеварительной системы приводят к тому, что нарушен процесс его усвоения. Справившись с нарушениями и изменив рацион, можно восстановить уровень кальция и побороть нездоровую тягу к поеданию мела и других непищевых продуктов.

Взято Источник

26.02.2024