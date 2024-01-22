Захватчику в итоге удалось избежать уголовного наказания

«Самый странный угон самолета» — так в стране охарактеризовали происшествие, которое случилось ровно пять лет назад на авиарейсе «Аэрофлота» Сургут — Москва. В заложниках у неприметного пассажира Павла Шаповалова оказались 75 человек. Мужчина заявил, что у него есть оружие, и потребовал, чтобы борт изменил курс. О том, как развивались события и какое наказание получил угонщик, рассказывает журналист 86.RU Анастасия Шевякова.

Захват самолета

Авиарейс Сургут — Москва — один из самых популярных и востребованных в Ханты-Мансийском округе. Ежедневно сотни людей отправляются этим маршрутом в столицу России — кто-то в командировку, кто-то транзитом на отдых в теплые края. Авиаперелет 22 января 2019 года не предвещал каких-то проблем. Регистрация в аэропорту Сургута завершилась вовремя, все пассажиры прошли стандартные процедуры предполетного досмотра и спокойно прошли на посадку, а затем заняли свои места на борту. Самому юному пассажиру рейса на тот момент было полгода.

Когда самолет набрал высоту, поступил сигнал о нештатной ситуации. Командир судна сообщил наземным службам, что один из пассажиров пытался прорваться в кабину пилотов, затем через стюардессу потребовал изменить курс и лететь в Афганистан. На границе Югры и Свердловской области судно развернулось и направилось в сторону Ханты-Мансийска: пилоты убедили захватчика, что самолету нужна дозаправка. По пути на аэродром экипаж постарался подготовиться к возможным экстренным ситуациям. Физически сильных мужчин даже попросили незаметно пересесть поближе к возмутителю спокойствия. Он сидел на месте 14А. Но их помощь в итоге не понадобилась: спустя примерно час боинг благополучно приземлился.

Пассажиры вспоминают, что в салоне самолета не было паники. Людям не объяснили, что происходит и с чем связана экстренная посадка. Но в интернете уже было немало информационных сообщений о захвате самолета, из которых пассажиры позже поняли, в какой опасной ситуации тогда находились.

— Когда мы сели, я прочитал новости о том, что у нас угроза захвата или захват произошел. Сам человек, который угрожал, он, видимо, общался со стюардессой, и стюардесса передавала уже командиру судна. Потому что в салоне никто не подозревал, что это он и от него исходит угроза, — рассказал журналистам пассажир Евгений.

По словам очевидцев, захвативший самолет мужчина вел себя спокойно. Он не был пьян или агрессивен, да и в целом ничем не выделялся среди остальных. Бортпроводницы рассказали, как действовал захватчик.

— Через 30 минут полета пассажир обратился к бортпроводникам с требованием изменить курс на Афганистан, — рассказала старший бортпроводник Ева Крайчик. — Также он заявлял, что у него есть оружие и, в случае если мы не выполним его просьбу, он применит это оружие к пассажирам и экипажу. Бортпроводники действовали в соответствии с руководящими документами.

Мужчина обратился к бортпроводнице Марии Никулиной.

— Признаков алкогольного опьянения не было, он вел себя адекватно. Речь была связной, запаха алкоголя не было, признаков наркотического опьянения тоже не было, поэтому мы отнеслись к его словам серьезно, — рассказала она.

По словам стюардесс, когда самолет сел в Ханты-Мансийске, захватчик спокойно смотрел в иллюминатор. Ему сказали, что самолет остановили для дозаправки, чтобы он смог долететь до Афганистана.

К моменту посадки боинга аэропорт Ханты-Мансийска был уже оцеплен. Туда прибыли Росгвардия, скорая помощь, Центр медицины катастроф. Из здания эвакуировали пассажиров и частично сотрудников.

Переговоры с захватчиком вели примерно час, после начали штурм. В это время пассажиры всё еще находились в салоне самолета. Мужчину задержали, сопротивление он не оказывал, оружия при нем не обнаружили.

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяЗадержание захватчика заняло несколько минут

Бывшие коллеги Павла рассказали журналистам, что мужчина был тихим и нелюдимым. Старался держаться в стороне от окружающих, даже покурить выходил в одиночку. Постоянно что-то бормотал себе под нос. По одной из версий, причиной такого поведения мужчины стал инцидент, который произошел с ним в Тобольске. Там на него якобы напали, ударили по голове и отобрали документы. После этого случая в поведении мужчины начались странности. Это замечали и близкие люди. Его мать в одном из интервью рассказала, что сын ни с того ни с сего начинал вести себя неадекватно, например, требовал, чтобы ему отдали кресты и награды, которые он получил за подвиги на поле боя.

Семья обращалась в поликлинику, но направление на обследование мужчине не выписывали. Медики не видели в этом необходимости, говорили приходить, когда что-то случится.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Угон воздушного судна». 23 января 2019 года Ханты-Мансийский районный суд избрал меру пресечения Павлу Шаповалову. Его арестовали на два месяца. Сыщики допросили членов экипажа и всех совершеннолетних пассажиров, родственников и знакомых Шаповалова. В доме обвиняемого прошли обыски.

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Видео: Первый канал

Во время заседания стало известно, что мужчина не признал свою вину. Но при этом не смог объяснить, что подтолкнуло его к захвату самолета. По словам судьи, бортпроводница самолета заявила, что Павел говорил о своей причастности к терактам 11 сентября в США и поэтому потребовал сменить курс на Афганистан.

Суд и приговор

Павлу Шаповалову грозило 12 лет лишения свободы. Но 28 августа 2019 года суд Югры приговорил мужчину к принудительному лечению в психиатрическом стационаре. Таким образом от уголовной ответственности он был освобожден.

— Эксперты пришли к выводу, что мужчина страдал и страдает в настоящее время тяжелым хроническим психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении, — говорится в решении.

Ранее мы рассказывали, что пассажирский самолет Сургут — Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми вечером 18 января. На борту находился пассажир, который вел себя неадекватно: плевался и резал себе руки стеклом.

Взято Источник

22.01.2024