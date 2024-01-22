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Захватывающий дух: в Барнауле прошел первый официальный чемпионат по дрифту

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Борьбу за призовые места вели 28 лицензированных пилотов. Соревнования проходили в парных заездах по олимпийской системе

Барнаульский гребной канал принял первые официальные соревнования по дрифту. Чемпионат города в этой дисциплине состоялся 20 января. На старт вышли 28 лицензированных пилотов.

Как это обычно бывает, соревнования начались с квалификационных заездов, которые уже порадовали своей зрелищностью и азартом.

В основную сетку чемпионата прошли лучшие автогонщики Барнаула. В итоге они разыграли призовые места в парных заездах. Сами соревнования проводились по олимпийской системе, на выбывание.

Победителем первого официального чемпионата Барнаула по дрифту стал Иван Никулин. В финале он превзошел Станислава Яковлева. Примечательно, что в главном заезде сражались пилоты ВАЗ-2102. Третье место и бронзовая медаль достались пилоту ВАЗ-2104 Егору Зеничу.

Организатором соревнований по дрифту выступила Алтайская федерация автомобильного спорта при поддержке Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края и городского комитета по физической культуре и спорту.

Взято отсюда

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