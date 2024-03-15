«Заявок не поступало». В Алтайском крае в 2024 году полный запуск Кулундинского канала не планируется

В Алтайском крае не планируется запуск воды по Кулундинскому каналу в 2024 году

Канал не функционирует в полном объеме уже долгое время

Про Кулундинский канал даже в Алтайском крае знают не все. А между тем – это крупное оросительное сооружение строилось более 10 лет. Канал протянулся почти на 200 км и нес воду на поля в засушливые степи Алтая. Он уже давно не работает в полную силу, но разговоры о его запуске ведутся постоянно. Будет ли запущен канал в 2024 году корреспондент «КП» – Барнаул» узнал в Министерстве сельского хозяйства.

Строили 10 лет

Кулундинский оросительный канал строили в советское время: с 1973 по 1983 год. Он протянулся на 182 км от реки Обь у города Камень-на-Оби по территории пяти районов Алтайского края. Изначально проект предусматривал строительство канала общей длиной в 300 км, но позже размеры сократили.

Мелиоративная система состояла из главной магистрали канала, насосных станций и малых каналов, отходящих в поля. Вода на поля поступала через специальные оросительные установки.

– В советское время, почти все поля в районе орошались благодаря воде из канала, – вспоминает фермер из Родинского района.

Для меня, как для человека, который вырос в степной зоне Алтайского края, Кулундинский канал значит очень много. И дело здесь не только в том, что отсюда отходили трубы на поля для оросительных систем на поля. Канал для местных жителей был местом отдыха, рыбалки, спасения от зноя.

К сожалению, примерно с середины 2000-х годов канал стал приходить в упадок. Воду на отдаленных участках спустили. До сих пор помню, как люди мешками несли домой рыбу, выловленную голыми руками в лужах. Там, где вода осталась – берега заболачивались, зарастали кустарником и деревьями.

Откуда вода?

Уже на современном этапе вопрос восстановления полного функционирования канала поднималась неоднократно. На одном из круглых столов, посвященных экономике региона, в прошлом году прозвучала информация о том, что канал будет запущен летом 2024 года. По запросу «КП» – Барнаул» в Министерстве сельского хозяйства Алтайского края предоставили по этому поводу следующий ответ:

– По информации Управления «Алтаймелиоводхоз», оперативного управляющего Кулундинским магистральным каналом, эксплуатационное состояние гидротехнических сооружений указанного канала в настоящее время находится в нормативном состоянии. Заявок на подачу воды из канала для орошения сельскохозяйственных угодий и садоводческих товариществ на 2023-2024 годы не поступало, договоры не заключались, – сообщили в ведомстве.

Как рассказали работники сельхоз предприятий разных районов, воду на поля фермеры в основном получают из пробуренных скважин, что намного дешевле участия в содержании целого канала. А на полях в основном используется оросительная техника еще советских времен, новая покупается редко.

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Взято отсюда

15.03.2024