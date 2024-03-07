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Заключенный экс-глава Славгорода получил компенсацию за увольнение с должности

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Заключенный экс-глава Славгорода получил компенсацию за увольнение с должности

Наручники. Тюрьма Фото: pixabay.com

Суд признал, что Горбунов испытывал “моральные страдания” на протяжении двух лет с того момента, как его уволили. Ему предлагалось выплатить почти 10 млн рублей из бюджета города

Отбывающий наказание за взятку экс-мэр Славгорода Сергей Горбунов взыскал моральную компенсацию с администрации города за незаконное удаление с должности. Он получил 10 тысяч рублей, сообщает “Банкфакс”.

Горбунова отстранили от должности еще в период следствия: такое решение приняли 16 июня 2020 года большинством голосов депутатов городского собрания. 3 февраля 2021 года суд признал, что Горбунова отстранили незаконно.

Будучи осужденным, в 2023 году он подал иск о взыскании денег с администрации города. Горбунов настаивал, что должен был получать зарплату мэра вплоть до вступления в законную силу обвинительного приговора, что произошло 14 октября 2022 года.

Таким образом, за 28 месяцев экс-мэр потребовал выплату в размере 1,8 млн рублей, а также компенсацию за “моральные страдания” в размере 10 тысяч рублей за каждый день до момента ее взыскания – он оценил ее в 8 млн рублей. Так, ему предлагалось выплатить почти 10 млн рублей из бюджета города.

Суд удовлетворил его требования частично и посчитал достаточным выплатить Горбунову 10 тысяч рублей. Экс-мэра не устроило такое решение, и он подал апелляцию. Однако 5 марта 2024 года суд решил оставить вердикт без изменений.

Напомним, что с 2018 по 2020 год Горбунов получил взятку в размере 6,8 млн рублей. Ему назначили наказание в виде 8 лет и 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а также оштрафовали на 6,8 млн рублей. Из них 4,7 млн конфисковали в доход государства, а осужденного лишили права занимать чиновнические должности на пять лет.

Взято отсюда

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