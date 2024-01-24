24 января нашумевший законопроект начнут рассматривать в Госдуме

Госдума рассмотрит в первом чтении громкий законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и другие преступления против российской безопасности. Одним из депутатов, внесших документ на рассмотрение, стал спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Цель – ужесточить наказание по уголовным статьям, которые ввели в последние годы с целью защитить российских военных.

Рассказываем, по каким статьям предлагают конфисковывать имущество и что смогут изымать приставы в случае принятия документа.

1

Что за закон о конфискации имущества рассмотрят в Госдуме 24 января?

Законопроект предлагает внести ряд изменений в некоторые статьи Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. Прежде всего речь идет о статье 104.1 УК РФ, в которой прописаны правила конфискации имущества, денег и прочих ценностей. Предлагается расширить список правонарушений, за которые эта конфискация может применяться. Туда добавят преступления, которые власти расценивают как деятельность, направленную против безопасности РФ. Помимо этого, предлагается также лишать нарушителей чинов, званий и госнаград. 2

Почему депутаты хотят добавить к наказаниям конфискацию имущества?

Депутаты считают, что те, кто “пытается разрушить Россию”, должны не только понести наказание, но и возмещать ущерб государству за счет своего имущества. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что “негодяев, которые льют грязь на нашу страну”, нужно наказывать жестче. “Каждый, кто предает Россию, пытается разрушить ее, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества”, – прокомментировал законопроект чиновник. 3

За какие преступления нарушителей смогут лишать имущества?

Всего в перечень правонарушений, за которые могут конфисковывать имущество, предлагается добавить восемь пунктов и статей УК РФ. А именно:

“Распространение фейков об армии” (207.3 УК РФ);

“Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности” (280 УК РФ);

“Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности РФ” (280.1 УК РФ);

“Дискредитация ВС РФ” (280.3 УК РФ);

“Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства” (280.4 УК РФ);

“Призывы к введению санкций в отношении РФ и ее граждан” (284.2 УК РФ);

“Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которые не входит Россия” (284.3 УК РФ);

“Реабилитация нацизма” (354.1 УК РФ).

Также отмечается, что конфискацию будут применять в случае, если нарушитель закона действовал из корыстных побуждений или по найму, либо имел мотивы на почве политической, идеологической, расовой, религиозной или национальной ненависти.

4

Смогут ли изымать жилье за фейки о российской армии?

Нет, если оно не куплено на вырученные от преступной деятельности деньги. В законопроекте уточняется, что конфискации будет подлежать далеко не все имущество нарушителя. 5

Какое имущество будут изымать за фейки о ВС РФ?

Авторы законопроекта пояснили, что в случае его принятия конфисковывать будут лишь то имущество, которое либо было предназначено для совершения преступления, либо получено в его результате. Другими словами, это вещи, ценности и недвижимость, купленные на заработанные преступным способом деньги. 6

А за что нарушителей смогут лишать званий и госнаград?

Это уже предлагается определить поправками в статью 48 УК РФ, где прописан список оснований для лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и госнаград. Сейчас без наград и званий оставляют нарушителей, которые были осуждены по тяжким и особо тяжким статьям. Авторы законопроекта предлагают расширить список. Теперь чинов, званий и госнаград хотят также лишать за:

фейки о Вооруженных силах РФ;

публичные призывы к экстремизму;

призывы к отделению от России территорий;

дискредитацию Российской армии;

призывы к деятельности против безопасности государства;

возбуждение ненависти и вражды;

пропаганду нацистской символики;

работу в нежелательной организации;

призывы ввести санкции против России;

помощь в уголовном преследовании российских чиновников или военных за границей;

реабилитацию нацизма.

7

Как будут решать, отбирать ли имущество у человека, нарушившего закон?

Это будет решать суд. В ходе заседаний нужно будет сначала доказать, что имущество либо стало “орудием” преступления, либо было нажито нечестным путем. Юристы, с которыми пообщалась “Российская газета”, пояснили, что поправки не меняют нынешних правил конфискации имущества. Все останется так же, просто расширится список преступлений. Так что конфисковать у человека нажитые до преступления дом или гараж суд не сможет, считает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Но телефон или компьютер, с которого распространялись фейки, точно конфискуют. Конфискацией, как и во всех остальных случаях, будут заниматься судебные приставы-исполнители. 8

Точно ли все будет так, как написано в законопроекте?

Нет. 24 января предстоит только первое чтение законопроекта. Вполне возможно, что перед окончательным принятием (а для этого закон должен подписать президент) в него еще будут вносить поправки. Поэтому пока стоит набраться терпения и наблюдать за рассмотрением законопроекта в Госдуме.

новости Алтайский



Источник