реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Закон о поблажках для преступников, подписавших контракт с ВС РФ, принят в первом чтении

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Документ вносит поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы

12 марта 2024, 19:5683Написать комментарий

Закон о поблажках для преступников, подписавших контракт с ВС РФ, принят в первом чтении

Российская Госдума 12 марта в первом чтении приняла законопроект, касающийся механизма освобождения от уголовной ответственности лиц, которые поступили на военную службу в период мобилизации, военного положения или военного времени. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы 6 марта. По итогам первого чтения в него было решено внести поправки — согласно информации на сайте Государственной думы, они должны быть готовы к 13 марта.

Законопроекты вносят поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Они предлагают следующий механизм: если подозреваемый или обвиняемый в преступлении заключает контракт с ВС РФ — его дело приостановят, если контракт заключает осужденный — колонию ему заменяют условным сроком. После чего и те, и другие поступают в распоряжение командования. Именно командование воинской части и будет в дальнейшем следить за их поведением. При соблюдении таким контрактником определенных условий впоследствии становится возможным погашение судимости или освобождение от ответственности. Подробнее обо всех изменениях, которые вносит законопроект, мы рассказывали ранее.

Как объяснял один из соавторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, документ придет на смену «временному» закону, который был принят в 2023 году.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования, которое произойдет после того, как документ подпишет президент. До того, как закон попадет на стол к президенту, его должна в трех чтениях утвердить Госдума, а следом за ней — Совфед.

Взято Источник
13.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Крупнейшее захоронение жертв чумы раскопали археологи

Археологи раскопали крупнейшее на сегодня массовое захоронение жертв эпидемий чумы.…

У мужчины завелись в мозге черви из-за любви к…

У 52-летнего мужчины в мозге обнаружили личинки ленточного червя, который…

В МИД РФ раскрыли число включенных в стоп-лист представителей Прибалтики

В МИД РФ раскрыли число включенных в стоп-лист представителей…

Россия за последнее время запретила въезд 347 враждебно настроенным гражданам…

Министр: в Подмосковье строительные отходы перерабатывают на 82 площадках

Министр: в Подмосковье строительные отходы перерабатывают на 82 площадках

В Подмосковье легально перерабатывают строительные отходы на 82 площадках, рассказал…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp