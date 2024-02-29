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Закон о запрете продажи алкоголя в праздники приняли в Алтайском крае

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Закон о запрете продажи алкоголя в праздники приняли в Алтайском крае

Он вступит в силу через 10 дней после опубликования.

Источник фото: Катунь 24

29 февраля в ходе сессии Алтайского краевого Заксобрания депутаты приняли проект изменений в закон «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края». Законопроект был внесен в АКЗС по инициативе губернатора Виктора Томенко и краевого прокурора Антона Германа, сообщает пресс-служба регионального парламента .

Документ устанавливает запрет на розничную продажу алкоголя: 9 мая — День Победы, в День города, района (округа), села (поселка). При этом ограничения коснутся лишь розничной торговли, в заведениях общепита продажа запрещаться не будет. Ранее в регионе существовали лишь соответствующие рекомендации.

Предполагается, что введение запрета будет способствовать снижению уровня потребления алкоголя, а также соблюдению общественного порядка в дни проведения массовых мероприятий.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Взято отсюда.

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