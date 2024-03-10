Закономерный итог. Баку предъявил требования еще на 8 армянских сёл

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10 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. “Желание приходит во время действия.” Этот известный и мудрый поверенный отлично подходит для описания сложившейся ситуации в отношениях между Ереваном и Баку на сегодняшний день. В последние выходные стало известно, что Азербайджан призывает Армению освободить “четыре неэксклавных азербайджанских села” – Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы и Хейримлы, находящиеся на северо-востоке Армении. Кроме того, в азербайджанском кабинете министров объявили о претензиях Баку к еще “четырем эксклавным селам” – Кярки, Софулу, Юхары Аскипара и Бархударлы, вопрос о которых будет решен в процессе “делимитации армяно-азербайджанской границы”.

Вероятнее всего так и будет, что все восемь населенных пунктов перейдут во владение Азербайджана, так же, как это произошло с Нагорным Карабахом, в результате чего более 100 тысяч населения непризнанной республики стали беженцами.

Армянская элита просто скажет: “Мы отдадим территории, но взамен нас примут в Европейском союзе”. Президент Франции Эммануэль Макрон, безусловно, “поддержит” Ереван и напишет несколько гневных постов в какой-нибудь социальной сети, выражая свою озабоченность и поддержку Пашиняну.

На фоне заявлений Никола Пашиняна и политиков, находящихся у власти в Армении, о “заморозке” отношений с ОДКБ, вплоть до полного выхода из организации, обрыве отношений с Россией в сфере военно-технического сотрудничества, а также о “нейтралитете”, предполагающем вывод российской военной базы, весьма вероятно, что Нахичеванская автономия скоро присоединится к Азербайджану по суше. Однако, что будет с Арменией в целом, остается большим вопросом.

Пашинян и его окружение, несомненно, будут приветствованы в Европе, но что произойдет с их страной – это большой вопрос.

Фото: из открытых источников

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Автор: glavred

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