В Алтайском краевом Законодательном Собрании на рабочем совещании обсудили поправки в законопроект «О бесплатной юридической помощи». Предложения в законопроект поступили от прокуратуры Алтайского края, Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае, краевого омбудсмена, Общественной палаты региона, краевой нотариальной палаты. Часть изменений войдут в новую редакцию законопроекта.

Так, в систему участников бесплатной юридической помощи включат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае. Ранее в систему уже были включены Уполномоченные по правам человека и по правам ребенка.

Также, если гражданин одновременно относится к нескольким категориям граждан, имеющим право на бесплатную юридическую помощь, то помощь будет оказана в соответствии с категорией по выбору обратившегося.

Заместитель председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания, председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько отметил, что в последнее время востребованность бесплатной юридической помощи выросла.

«За прошедшие пару лет мы заметно расширили категории получателей юридической помощи, это очень востребовано, особенно с учетом специальной военной операции. Обращаются сами бойцы, их близкие. По словам специалистов, количество консультаций увеличилось в разы. Сегодня важно проработать все положения проекта закона, чтобы необходимая помощь была оказана в полном объеме», – отметил Денис Голобородько.

Проект закона внесен в повестку сессии АКЗС, которая пройдет 26 октября. Напомним, что в первом чтении документ был принят на сессии в сентябре.

Законопроект был разработан для систематизации всех норм, касающихся бесплатной юрпомощи. В нем расширены объемы и категории получателей помощи. Она оказывается в виде правового консультирования, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях, а также в иных видах. Более детально прописаны полномочия адвокатов, также являющихся участниками системы бесплатной юридической помощи. Уточнены полномочия многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.