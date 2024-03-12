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Законопроект о расширении мер поддержки многодетных семей рассмотрят в Алтайском крае

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Обсуждать инициативы будут на ближайшей сессии АКЗС

Законопроект о расширении мер поддержки многодетных семей рассмотрят в Алтайском крае

Дети / Фото: pxhere.com/ru/photo/929443

С 1 апреля в Алтайском крае вступят в силу новые меры поддержки, на которые планируется выделить более 1 млрд рублей. Это станет основной темой ближайшего заседания АКЗС, рассказали в региональном правительстве.

Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что статус многодетной семьи будет бессрочным и не будет зависимым от уровня дохода семьи. Теперь право на помощь сохранится до достижения детьми возраста 23 лет, если они обучаются в дневной форме. Ожидается, что новый законопроект будет рассмотрен на мартовской сессии АКЗС.

“Все действующие на сегодняшний день меры поддержки мы сохраняем. Это и бесплатное обеспечение лекарствами детей до 6 лет, и помощь в улучшении жилищных условий, и многое другое. Кроме того, планируем ввести и дополнительные меры поддержки – в соответствии с указом президента. Они касаются льгот на оплату коммунальных услуг, а также бесплатного проезда школьников на муниципальном и пригородном транспорте”, – отметил Виктор Томенко.

Поддержка предоставляется по линии образования, медицины, культуры, социальной защиты и транспорта. Дети из многодетных семей будут иметь возможность бесплатно посещать краевые музеи, парки культуры, выставки, а также иметь преимущество при получении летнего отдыха. Кроме того, многодетным семьям гарантируется скидка в размере 30% на оплату жилья и коммунальных услуг.

Также обсуждается вопрос о бесплатном общественном транспорте для детей из многодетных семей и бесплатная пища для детей из многодетных семей-школьников и студентов. “Общий объем поддержки многодетных семей на Алтае оценивается в сумму более 5 миллиардов рублей. Значимая сумма, которая позволит нашим семьям улучшить условия жизни и получить помощь”, – сказал Виктор Томенко.

  

новости Алтайский

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