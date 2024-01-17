Закройте окна и не гуляйте. Сколько дней в Барнауле сохранится режим “черного неба”?

В ближайшую неделю эксперт не рекомендует проветривать помещения утром и вечером, чтобы “не впустить” домой опасные вещества

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В крупнейших городах Алтайского края, Барнауле и Бийске, объявили штормовое предупреждение из-за скопления вредных примесей первой степени опасности в воздухе. По данным Алтайского ЦГМС, утром 16 января уровень содержания диоксида азота в Железнодорожном районе Барнаула превысил предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 1,6 раза. Больше нормы его показатели были также в Центральном и Октябрьском районах. Насколько это опасно для жителей и когда можно будет снова вдохнуть полной грудью, выяснил amic.ru.

Почему над Барнаулом завис “плохой” воздух?

Над Алтайским краем еще 14 января установился антициклон, который принес морозную и маловетреную погоду. В таких условиях загрязняющие вещества, которые в режиме нон-стоп поступают в воздух, практически не рассеиваются. В итоге они “зависают на высоте жизнедеятельности человека”, а их концентрация за счет новых выбросов продолжает только расти, объясняет начальник комплексной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды Кира Шутова. В народе такие периоды еще называют “черным небом”.

Эксперт отмечает, что в Сибири в зимний период подобные явления возникают периодически, и успокаивает: сейчас в Барнауле и Бийске синоптики фиксируют первую (минимальную) степень опасности. Всего таких уровня три, объясняет Шутова. Меньше повезло жителям краевой столицы, чьи дома расположены в низине: канцерогены задерживаются здесь надолго.

А сколько дней в Алтайском крае сохранится такая погода?

Пока штормовое предупреждение действует до 18:00 19 января. Однако, как уточнила эксперт, повышенная концентрация загрязняющих веществ в воздухе сохранится как минимум до конца рабочей недели, а может даже захватить и начало следующей. По прогнозу синоптиков, характер погоды существенно не поменяется до 22 января.

“Чтобы избежать высокого уровня загрязнения, в регионе необходимо снизить количество выбросов в атмосферу. Тяжелее всего приходится теплоэнергетическим предприятиям, которые снабжают нас горячей водой и обеспечивают тепло в домах. Отмечу, огромное количество опасных веществ поступает в воздух от автомобилей, поэтому в этот период крайне не рекомендуется находиться вблизи оживленных автомагистралей”, – говорит Кира Шутова.

Как тогда попадать на работу и насколько это опасно?

Если вы ходите на работу пешком, то лучше выстраивать маршрут, который будет пролегать не вдоль дороги, а между домами или по аллее – в этот период деревья и кустарники выполняют функцию барьера.

“В течение дня концентрация вредных веществ распределяется неравномерно: пики приходятся на утро и вечер. Поэтому в этот период рекомендуется сократить время пребывания на улице, а также отказаться в эти часы от проветривания помещений. На поверхности пылевых частиц могут оседать вредные вещества, такие как оксиды азота, канцерогены”, – отмечает Кира Шутова.

Самочувствие людей с бронхолегочными и аллергическими заболеваниями из-за превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе может ухудшиться, поэтому им настоятельно не рекомендуется гулять в эти дни. Для остальных категорий населения незначительное превышение предельно допустимых концентраций в течение непродолжительного времени не считается опасным для здоровья, заключила эксперт.

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