Закрыто движение трамваев во всех направлениях по кольцу Малахова

!!!!! НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ДВИЖЕНИЕ ТРАМВАЕВ ПО МАРШРУТУ ВОССТАНОВЛЕНО! ————————
Трамваи ходят по маршрутам:
№ 5: Мясокомбинат – пр. Космонавтов – ул. Северо-Западная – ул. А. Петрова – далее по маршруту;
№ 7: Депо № 3 – ул. Власихинская – ул. Попова – пр. Космонавтов – ул. Север—Западная – пр. Ленина;
№ 9: Докучаево – ул. Попова – пр. Космонавтов – ул. Северо-Западная – Депо № 1 (пр. Коммунаров);
№ 10: Докучаево – ул. Попова – пр. Космонавтов – ул. Северо-Западная – Депо № 1 (пр. Коммунаров).
Причина – поломка пантографа у трамвая №7. Работы проводит МУП «Горэлектротранс».
Взято отсюда.
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