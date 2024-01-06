Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Закрыто движение трамваев во всех направлениях по кольцу Малахова

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Закрыто движение трамваев во всех направлениях по кольцу Малахова

!!!!! НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ДВИЖЕНИЕ ТРАМВАЕВ ПО МАРШРУТУ ВОССТАНОВЛЕНО! ————————

Трамваи ходят по маршрутам:

№ 5: Мясокомбинат – пр. Космонавтов – ул. Северо-Западная – ул. А. Петрова – далее по маршруту;

№ 7: Депо № 3 – ул. Власихинская – ул. Попова – пр. Космонавтов – ул. Север—Западная – пр. Ленина;

№ 9: Докучаево – ул. Попова – пр. Космонавтов – ул. Северо-Западная – Депо № 1 (пр. Коммунаров);

№ 10: Докучаево – ул. Попова – пр. Космонавтов – ул. Северо-Западная – Депо № 1 (пр. Коммунаров).

Причина – поломка пантографа у трамвая №7. Работы проводит МУП «Горэлектротранс».

Взято отсюда.

новости алтая и алтайского края , новости республики алтай сегодня горного алтая свежие ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Табун лошадей пытались незаконно провезти через Алтайский край

06.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле восстановили движение трамваев по кольцу Малахова

06.01.2024

 Новости Алтай

Что делать, если отравились в ресторане

06.01.2024

 Новости Алтай

Жители Барнаула стащи чаще замечать белок

06.01.2024

 Новости Алтай

Школьники приняли участие в геолого-краеведческой смене «Геология. Ледниковый период»

06.01.2024

 Новости Алтай

В «Шишковке» расскажут о фольклоре в истории, изобразительном искусстве и музыке

06.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае на Рождество пройдут ралли-трофи

06.01.2024

 Новости Алтай

Житель Республики Алтай открыл огонь из-за того, что ему мешали спать

06.01.2024

 Новости Алтай

Житель Каменского района украл у знакомого цифровую телевизионную приставку

06.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix