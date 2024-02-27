Закупают керамзит: как в Барнауле готовятся к кладке соколиных яиц

Главная задача специалистов – создать для пернатых максимально комфортные и спокойные условия

Гнезда для соколов будут строить из керамзита. Фото: Управление информации и медиакоммуникаций АлтГУ

Во второй половине марта у соколов-балобанов начинается период кладки яиц. Это долгожданное событие не только для самих пернатых хищников, но и для сотрудников питомника редких птиц «Алтай-Фалькон» и там его ждут с особым трепетом и волнением.

Алтайский государственный университет продолжает программу по восстановлению численности хищных краснокнижных соколов-балобанов в рамках «Программы Приоритет 2030». Буквально пара недель остается до момента, когда в «Алтай-Фальконе» появятся первые яйца редких птиц. А пока будущие родители морально настраиваются к таинству, сотрудники питомника уже готовят им места для гнездования.

Для этого было закуплено десять кубометров керамзита. Все дело в том, что соколы обитают в горах. Там же и гнездятся. В отличие от многих собратьев они делают это прямо на камнях, поэтому ветки или, может быть, солома, листва не подходят в качестве стройматериала. В АлтГУ рассказывают, что керамзит значительно лучше. Он обладает плохой теплопроводностью и предупреждает охлаждение яиц.

Но это далеко не единственная обманка, к которой прибегают ученые. Например, сотрудники питомника забирают у соколов отложенные яйца и помещают в инкубатор, а вместо них подкладывают куриные.

– В гнезде самки балобана может насчитываться от трех до пяти яиц. Процесс кладки не быстрый, здесь важно не потревожить птицу. Поэтому до момента изъятия яиц может пройти достаточно долгое время. Чтобы они не охладились, при разведении хищных птиц в неволе используют подсыпку керамзита, который служит подстилкой и защищает яйца от холода, – говорит директор Зоологического центра ИББ АлтГУ, доктор биологических наук, профессор Сергей Снигирев.

Кстати, в прошлом году первое яйцо появилось уже 6 марта. Тогда гнездились 22 пары, а в этот раз к ним добавятся пары из так называемой ремонтной группы. Так что число птенцов должно быть больше.

Сейчас главная задача специалистов – создать для подопечных максимально комфортные и спокойные условия.

– Подготовку к периоду размножения мы начали заранее. Сразу после новогодних праздников подали заявку на приобретение керамзита, но не могли доставить его от поставщика из-за аномальных холодов, – добавляет Снигирев.

Но общими усилиями с коллегами из отдела материально-технического снабжения АлтГУ удалось решить все вопросы с поставщиком и как только холода спали, материалы доставили. Так что гнезда будут готовы в срок.

Что интересно, в дикой природе соколы-балобаны могут вести себя как настоящие захватчики территорий. Они не всегда создают с нуля свои гнезда. Нередки случаи, когда они захватывают чужие, к примеру, орлов-могильников, ястребов или даже могут использовать искусственные постройки сделанные человеком.

Чего только не найдешь среди предложений по аренде жилья. Вот, к примеру, на Алтае сдается комфортабельное гнездо для пары хищных птиц. И это не шутка

Взято отсюда

27.02.2024