Китай. Улица Фото: pixabay.com

В КНР падают цены на жилье, растет потребление здоровой пищи, идет замедление темпов развития экономики сейчас, но при этом вкладываются огромные деньги в проекты будущего

“Мы все повернулись к Азии”, – такую фразу сегодня можно регулярно услышать на бизнес-форумах. Ключевой страной-партнером на них называют, конечно, Китай. Между тем немало российских компаний мыслят о рынке Поднебесной категориями пятилетней давности, отметил на прошедшей недавно в Белокурихе Зерновой конференции Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова.

Он рассказал о трендах развития экономики Китая: о сильной роли среднего класса, о росте потребления, несмотря на сокращение населения, о падении цен на жилье, о стратегическом подчинении мировой логистики и захвате российского авторынка. “Толк” публикует некоторые тезисы его выступления.

Пошли вразнос

– Мировые тенденции пошли вразнос. Стабилизации международных отношений мы сегодня не видим – очень серьезные дисбалансы в экономике и политике.

Алексей Маслов Фото: пресс-служба Зимней зерновой конференции

Россия – на падающем рынке Китая

– Азия начинает вести себя нелогично, по мнению многих, кто за ней наблюдает. 2019 год – начало пандемии коронавируса. В 2020-м происходит падение экономик [в азиатских странах]. Все ожидали, что в 2021 году в Азии начнется рост. И он начался у всех, кроме Китая, который пошел вниз.

2022–2023 годы были отмечены резким падением притока прямых иностранных инвестиций в Китай и их переключением на другие азиатские рынки. Например, темпы их прироста во Вьетнам и Индию выше.

Здесь важно посмотреть ситуацию в разрезе провинций. Самое большое количество инвестиций принимают развитые регионы Китая: приморские Цзянсу, Гуандун, Гуанчжоу и другие. Российские компании меньше всего открывают представительств в этих провинциях. Основными рынками для нас остаются северо-восточные регионы Китая. Это в основном три провинции, где проживают 92 млн человек.

Почти по всем из них мы видим отрицательный рост. Плюс там идет страшное падение населения. Например, только в одной из них падение составляет от 500 тысяч до 1 млн человек в год – люди, уходя на пенсию, перемещаются в южные провинции.

Это важный момент – Россия сегодня работает на падающем рынке Китая. И это надо четко понимать. А также то, что прорываться в другие провинции хоть и сложно, но необходимо. Россия и Китай соприкасаются друг с другом своими самыми неразвитыми регионами.

Идет серьезное замедление

Взято отсюда