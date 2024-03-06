Замедление и “захват” мира: как меняется экономика Китая и почему это важно России

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В КНР падают цены на жилье, растет потребление здоровой пищи, идет замедление темпов развития экономики сейчас, но при этом вкладываются огромные деньги в проекты будущего

“Мы все повернулись к Азии“, – такую фразу сегодня можно регулярно услышать на бизнес-форумах. Ключевой страной-партнером на них называют, конечно, Китай. Между тем немало российских компаний мыслят о рынке Поднебесной категориями пятилетней давности, отметил на прошедшей недавно в Белокурихе Зерновой конференции Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова.

Он рассказал о трендах развития экономики Китая: о сильной роли среднего класса, о росте потребления, несмотря на сокращение населения, о падении цен на жилье, о стратегическом подчинении мировой логистики и захвате российского авторынка. “Толк” публикует некоторые тезисы его выступления.

Пошли вразнос

– Мировые тенденции пошли вразнос. Стабилизации международных отношений мы сегодня не видим – очень серьезные дисбалансы в экономике и политике.

Алексей Маслов Фото: пресс-служба Зимней зерновой конференции Россия – на падающем рынке Китая

– Азия начинает вести себя нелогично, по мнению многих, кто за ней наблюдает. 2019 год – начало пандемии коронавируса. В 2020-м происходит падение экономик [в азиатских странах]. Все ожидали, что в 2021 году в Азии начнется рост. И он начался у всех, кроме Китая, который пошел вниз.

2022–2023 годы были отмечены резким падением притока прямых иностранных инвестиций в Китай и их переключением на другие азиатские рынки. Например, темпы их прироста во Вьетнам и Индию выше.

Здесь важно посмотреть ситуацию в разрезе провинций. Самое большое количество инвестиций принимают развитые регионы Китая: приморские Цзянсу, Гуандун, Гуанчжоу и другие. Российские компании меньше всего открывают представительств в этих провинциях. Основными рынками для нас остаются северо-восточные регионы Китая. Это в основном три провинции, где проживают 92 млн человек.

Почти по всем из них мы видим отрицательный рост. Плюс там идет страшное падение населения. Например, только в одной из них падение составляет от 500 тысяч до 1 млн человек в год – люди, уходя на пенсию, перемещаются в южные провинции.

Это важный момент – Россия сегодня работает на падающем рынке Китая. И это надо четко понимать. А также то, что прорываться в другие провинции хоть и сложно, но необходимо. Россия и Китай соприкасаются друг с другом своими самыми неразвитыми регионами.

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– ВВП Китая. В 2020 году произошел спад по понятной причине. Потом – отскок на 8%. Все стали говорить, что Китай вытянет за собой всю Азию. Но он не вытянул. 2023 год показал рост 5,4%. Этот данные китайского Госкомстата. Но результаты по провинциям и показатели энергопотребления не “бьются” с этой цифрой. Наши оценки совпадают с оценками коллег из Японии и Британии о росте в 3,5%.

Конечно, это все равно рост. Но замедление идет серьезное. Руководство страны предпринимает колоссальные меры, чтобы перезапустить экономику, которая стагнирует.

В Китае стали меньше покупать

– Большую тревогу вызывает падение рождаемости в Китае. Да, оно плановое. Но нужно учитывать несколько моментов.

Первый – количество активных потребителей в Китае все равно остается самым большим в мире. Это 900 млн человек. В Индии, которая по общей численности населения обошла Китай, их около 400 млн. То есть рынок в Китае все равно выше. Плюс здесь около 420 млн жителей – это средний класс. Это люди, которые по-другому питаются, читают этикетки, ходят в фитнес-румы и знают, что такое ЗОЖ.

Поэтому потребление в Китае даже при падении населения, казалось бы, должно расти. Но давайте посмотрим, что происходит в Китае с ритейлом: [его показатели] болтаются вокруг нуля. В целом потребительский рынок падает. Это сильно отражается на поставках в Китай финализированной продукции. Жители стали меньше покупать. Они больше хранят деньги на счетах. Это последствия испуга, который Китай испытал во время пандемии.

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Треть микропредприятий, показывают исследования китайского института, находятся в предкризисном состоянии. <…> При этом 80% ВВП обеспечивают малый и средний бизнес.

Эта ситуация находит отражение и на девелоперском рынке. Для понимания – в прошлом году стоимость квартир в Пекине упала на 20%. А за два года – на 40%.

Только Россия растет

– В Китае упали экспортные и импортные кооперации – в среднем на 5%. По некоторым странам падение серьезное. Единственный рост – с Россией. Но он объясняется не только улучшением отношений между государствами, но и тем, что многие товарные потоки, которые не пошли в другие страны, переключились на Россию. Сейчас Китай предпринимает усилия, чтобы восстановить потоки с США, и он это сделает. И тогда с Россией они сократятся, это нужно понимать.

Мировую логистику – под контроль

– За счет чего Китай сейчас старается усилить позиции? Прежде всего это развитие крупнейшего инвестиционного, инфраструктурного, логистического проекта “Пояс и путь”. Его реализуют с 2013 года. В него Китай уже вложил около 1 трлн долларов.

Главная задача – покупка стратегических хабов, прежде всего портов. В 2015 году произошел переход порта Пирей (Греция) под контроль Китая, в 2020-м – ряда средиземноморских портов, например Генуи. В 2021-м – попытка купить порты Гамбурга и Роттердама, но это не одобрили антимонопольные службы. После этого Китай переключился на Африку и Латинскую Америку.

Это грамотный шаг – Китай смог поставить под свой контроль почти половину инфраструктуры перевозок. И когда мы доходим до конечных владельцев многих логистических компаний, они оказываются китайскими. Это не плохо, не хорошо. Это тенденция развития.

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Есть десятка высокотехнологичных компаний Китая, которая активно стимулирует развитие страны. Среди них есть всем известные вроде Huawei, которая разместилась на первом месте. А есть и менее известные названия. Например, Tencent – на третьем месте. Но именно она владеет Wechat – самым главным мессенджером Китая. ByteDance – это владелец TikTok.

Все они начинались с какого-то одного продукта, но разрослись до экосистем, у которых есть свои банки, страховые, девелоперские компании, образовательные организации и т. д. Например, Xiaomi вместе с Ping An строят кварталы для пожилых людей, где нет острых углов, чтобы нельзя было споткнуться.

То есть основной упор Китай сейчас делает на долгосрочные инфраструктурные проекты, которые сработают не сегодня.

Новая логика китайского рынка

– Какие сектора будут расти быстрее всего? Точно – продукты питания и агропром. Сейчас Китай закупает, по их подсчетам, 35–38% продуктов. По косвенным данным мы видим, что эта доля может доходить до 60%. То есть Китай во многом зависит от внешних поставок.

Еще одно направление – сфера красоты и личной гигиены. Именно в нее сегодня врываются и российские компании. Мы увидели три-четыре наших предприятия, например Natura Siberica. Они активно присутствуют и хорошо торгуются на электронных площадках Китая.

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Почему тут случился прорыв? Не потому, что кто-то внезапно полюбил российскую косметику. А потому, что российские компании начали следовать логике работы на китайском рынке. Большинство российских компаний живет представлениями о Китае пятилетней давности – пытаются найти крупного дистрибьютора, продать ему что-то. Но успеха сегодня достигают те, кто выходит на электронные площадки, вкладываются в [продвижение через] китайских блогеров, стримеров.

На электронных площадках в Китае сейчас продается все – от нефти до косметики, и там работает более 20 соцсетей. Это не снимает необходимости получения лицензий, сертификатов и т. д. Но как только российская компания этим овладевает, она становится конкурентоспособной на китайском рынке. Он не более сложен, чем другой. Но почему-то многие пытаются действовать старыми методами.

Страна “единорогов”

– Также Китай делает упор на венчурные инвестиции. Это то, чем страна сейчас живет. Они идут в самые передовые области. В Китае сейчас более 400 “единорогов” – стартапов, которые набрали за счет привлечения инвестиций более 1 млрд долларов. Это много. В России таких единицы.

В Китае практически со студенческой скамьи начинают участвовать в работе бизнес-инкубаторов, по-другому работают университеты, совершенно иначе организована Академия наук. Эффективность китайской высокотехнологичной промышленности значительно выше, чем практически в любой стране мира.

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Потребление продуктов питания. В Китае на самом деле едят очень много мяса: больше всего свинины, меньше – мяса кур.

Причем цена в Китае практически не влияет на уровень потребления. В странах Европы, например, это важный фактор. А здесь – нет. Это как раз влияние среднего класса, который говорит, что ему плевать на цену, важно, чтобы еда была безопасной и вкусной. Поэтому мы говорим: если выводите из России в Китай финализированную продукцию – не надо смотреть на стоимость, сразу нужно выводить ее в премиальный, а иногда и в люксовый сегмент. Нет смысла соревноваться с дешевым австралийским питанием.

Также в Китае растет потребление зерновых, овощей и грибов. А вот потребление сахара падает, хотя оно там всегда было большим в кг на душу населения. То есть Китай стал питаться более здоровой пищей.

Россия – нефть, Китай – машины

– Товарооборот Китая вырос. В прошлом году составил 240 млрд долларов – это по данным китайской статистики. Россия не является его ведущим внешним партнером. Мы занимаем около 4% в общем объеме. Но это неплохо, это серьезный рост, раньше было около 1,8%.

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С нашей стороны самые крупные позиции – нефть, газ, лес. С китайской – машины и электроника. В этом заложена самая большая опасность. Китай пытается уменьшить свою зависимость от внешних рынков по нефти и газу. Мы уже достигли 20% от общего объема закупок Китаем, а это стратегический максимум, по газу – 12–15%. Но если Китай будет развивать собственные месторождения, объемы закупок в России начнут сокращаться. И если сейчас мы находимся в профиците в торговле с Китаем, то начнем переходить в дефицит.

То есть наша задача – на их продукцию машиностроения предлагать свою такую же.

Захват авторынка

Объем накопленных инвестиций из Китая в Россию – меньше 50 млрд долларов. Это чепуха. Китай не является серьезным инвестором в нашей стране. Особенно в малом и среднем бизнесе.

Конечно, большой успех – это выход китайских автомобилей на российский рынок, на него зашли 39 автокомпаний. Прирост просто чудовищный. Почему в другие области Китай так не зашел? Почему именно сюда? Потому что авторынок в России полностью очистился.

А сколько китайских автозаводов поставлено? На самом деле только один – Haval под Тулой. Вот где зависимость начинается, а не в нефти и газе. Китай претендует на 95% автомобильного рынка России.

Проблемы с платежами

– Есть серьезные проблемы по проводке платежей с Китаем, и они будут возрастать в ближайший год, к этому нужно приготовиться.

Политика не равно экономика

– Мы должны понимать, что рост взаимодействия в политической области не всегда будет идти вместе с ростом экономического сотрудничества. Не всегда это коррелируется.

Взято отсюда.

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