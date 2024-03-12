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Замел следы и спрятал тело: бийчанина подозревают в убийстве знакомого

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Замел следы и спрятал тело: бийчанина подозревают в убийстве знакомого

Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в доме его знакомого

34-летнего жителя Бийска подозревают в убийстве знакомого, приехавшего из Республики Алтай, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

В правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 40-летнего жителя Горно-Алтайска, который несколько дней не выходил на связь с родственниками. В ходе проверочных мероприятий был установлен криминальный характер безвестного исчезновения мужчины.

Так, 6 марта 2024 года тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в доме его знакомого в Бийске.

По данным следствия, в начале марта потерпевший приехал в гости к своему знакомому в наукоград. В ходе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт, в результате которого хозяин причинил своему гостю множественные ножевые ранения. С целью скрыть следы совершенного преступления бийчанин перенес тело в подпол и избавился от орудия убийства.

Фигуранту уголовного дела судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении убийства – ч.1 ст. 105 УК РФ.

Следствием проводится дальнейший сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

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Взято отсюда

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