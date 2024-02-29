Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин провел личный прием граждан в Новоалтайске

На повестке были вопросы переселения из аварийного жилья, содержания дорог, ненадлежащего уличного освещения, защиты жилищных прав детей-сирот и другие.

Источник фото: Катунь 24

Евгения Бражникова стоит в очереди на получение жилья, как ребенок-сирота, восемь лет. Девушка признается: почти перестала мечтать о своей квартире. Но когда в стране начали выдавать жилищные сертификаты, появился шанс. Ситуация Евгении осложнялась тем, что на руках уже было судебное решение. Ранее гражданин не мог претендовать на сертификат с таким документом на руках.

«С 2016 года я сирота. В год у меня не стало отца, в 16 не стало мамы. Я до 18 лет воспитывалась у сестры под опекой и в 18 переехала в Барнаул. Поступила в медицинский университет и вот сейчас учусь на шестом курсе. На протяжении всего времени мне приходилось снимать квартиру. Я одна, помощи не от кого ждать», — поделилась жительница Барнаула Евгения Бражникова.

Евгения пришла за помощью к заместителю Генерального прокурора России. Дмитрий Демешин провел личный прием граждан в Новоалтайске. Он отметил: в январе обновилось краевое законодательство по жилищным сертификатам. Теперь на них могут претендовать дети-сироты с судебным решением. Девушку услышали и дали поручение профильному ведомству.

«Весной, если в течение месяца вас обеспечит региональное жилищное управление сертификатами, то поиском жилья начинайте заниматься. Мы на контроль поставим этот вопрос. Я в Москве снимать с контроля не буду, пока прокуроры на местах не убедятся, что у вас уже есть приобретенное жилье», — заявил заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин.

На прием к заместителю генпрокурора пришли жители Белоярска. До первого января в микрорайон Новоалтайска ходили два автобуса по маршруту №30. С нового года сменился перевозчик. По словам местных жителей, вместо двух автобусов теперь один, да и тот ходит гораздо реже, часто не по графику. Из-за этого некоторые стали опаздывать на уроки или идут на другую маршрутку: путь к остановке лежит через ж/д пути.

«Дети с этими рюкзаками идут через железнодорожное полотно, в школу. Потом ждут другой автобус. Это безобразие полнейшее. Такси к нам не ездит. По той причине, что у нас нет дорог. Бывает так, что надо срочно уехать. Называешь микрорайон, а они говорят: извините, мы к вам не поедем, потому что у вас нет дорог», — рассказала жительница Новоалтайска Наталья Санарова.

Дмитрий Демешин выслушал жителей Белоярска и дал поручение главе города. В частности, поручил решить вопрос с плохими дорогами в микрорайоне.

«Значит, вам месяц на то, чтобы наладить транспортное сообщение и показать людям. Я надеюсь, мы меня услышали», — поручил заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин.

Ирина пришла к заместителю генпрокурора с просьбой поспособствовать в проведении освещения. Вторую Набережную улицу, где она живет, в темное время суток подсвечивают только придомовые фонари. Как мать двоих детей она переживает за их благополучие и волнуется, когда отправляет в школу.

«У нас, на самом деле, есть столбы, предназначенные для освещения, но, почему-то, на них нет ламп и самого освещения. Проблема провести необходимое оборудование и дать нам электричество на улицу», — сообщила жительница Новоалтайска Ирина Тарутина.

Власти Новоалтайска заверили, что уличное освещение на Вторую Набережную планируют провести уже в этом году. Дмитрий Демешин взял ситуацию на контроль.

«Прокурор пойдет с иском о возложении обязанностей организовать уличное освещение. Я поставлю в Москве на контроль этот вопрос и снимать его не буду. Либо пока в августе, как сказал глава, у вас не будет освещения. Либо пока не будет возбуждено дело в отношении чиновников, которые не хотят реализовывать свою функцию», — подчеркнул заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин.

Некоторые граждане озвучили проблемы своих населенных пунктов в режиме видеоконференцсвязи. Дмитрий Демешин выслушал жителей Барнаула, Новоалтайска, Алейска, Заринска, а также Алтайского, Павловского, Быстроистокского, Хабарского и Топчихинского районов. Прокурору Алтайского края Антону Герману поручено провести проверку по всем вопросам и дать им правовую оценку.

Взято отсюда.

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