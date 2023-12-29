Заместитель Председателя Правительства Алтайского края Валерий Усачев поздравил двух юных участников акции «Елка желаний»

28 декабря Заместитель Председателя Правительства Алтайского края Валерий Усачев побывал в гостях у участников благотворительной акции «Елка желаний».

Первый подарок получила шестилетняя Арина. Девочка мечтала о двухколесном самокате. На трехколесном она давно уверенно катается, поэтому готова осваивать новую модель. Теперь весной и летом ей будет проще передвигаться по городу.

А трехлетний Федор хотел получить на Новый год магнитный конструктор. Его мечта также сбылась. Мама Ксения отмечает, что сын очень любознательный, любит песни, танцевать, охотно играет с домашними животными. Опыт конструирования у ребенка уже есть, но для воплощения всех проектов маленького инженера в домашнем наборе уже слишком мало деталей. Теперь фантазию можно не ограничивать.

Его старшую сестренку, восьмилетнюю Соню, тоже не оставили без приятного сюрприза. Ей вручили набор традиционных новогодних сладостей.

Валерий Усачев поздравил все семьи с наступающим Новым годом и пожелал всего самого доброго, благополучия и, конечно, исполнения желаний.

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Взято отсюда.

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