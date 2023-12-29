Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Заместитель Председателя Правительства Алтайского края Валерий Усачев поздравил двух юных участников акции «Елка желаний»

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Заместитель Председателя Правительства Алтайского края Валерий Усачев поздравил двух юных участников акции «Елка желаний»

28 декабря Заместитель Председателя Правительства Алтайского края Валерий Усачев побывал в гостях у участников благотворительной акции «Елка желаний».

Первый подарок получила шестилетняя Арина. Девочка мечтала о двухколесном самокате. На трехколесном она давно уверенно катается, поэтому готова осваивать новую модель. Теперь весной и летом ей будет проще передвигаться по городу.

А трехлетний Федор хотел получить на Новый год магнитный конструктор. Его мечта также сбылась. Мама Ксения отмечает, что сын очень любознательный, любит песни, танцевать, охотно играет с домашними животными. Опыт конструирования у ребенка уже есть, но для воплощения всех проектов маленького инженера в домашнем наборе уже слишком мало деталей. Теперь фантазию можно не ограничивать.

Его старшую сестренку, восьмилетнюю Соню, тоже не оставили без приятного сюрприза. Ей вручили набор традиционных новогодних сладостей.

Валерий Усачев поздравил все семьи с наступающим Новым годом и пожелал всего самого доброго, благополучия и, конечно, исполнения желаний.

>

Еще читают

Взято отсюда.

последние новости горного алтая , новости республики алтай сегодня свежие ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Циклон с юга Урала 29 декабря двинется на север

30.12.2023

 Новости Алтай

Пусть в каждом доме царят мир, любовь и благополучие!

30.12.2023

 Новости Алтай

Герои «Вестей»: бабушка Тася и дедушка Саша

30.12.2023

 Новости Алтай

Краевой следком возбудил уголовное дело после обрушения крыши в рубцовской двухэтажке

30.12.2023

 Новости Алтай

Вечерний выпуск новостей за 29 декабря 2023 года

30.12.2023

 Новости Алтай

Астролог рассказал, какой знак зодиака начнет новый год с “обнуления” в карьере

30.12.2023

 Новости Алтай

В Барнауле зажгли огни на главной ёлке региона

30.12.2023

 Новости Алтай

Следователи начали проверку в отношении персонала барнаульского частного детсада «Кнопочки»

30.12.2023

 Новости Алтай

Руководитель Народной дружины «СтудГвардия» колледжа АлтГУ Максим Столповский стал победителем конкурса «Лучший народный дружинник в сфере охраны общественного порядка»

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix