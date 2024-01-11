Заместителя мэра Барнаула по транспорту задержали по подозрению в коррупции

Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту. Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
По версии правоохранителей, в 2020 году подозреваемый, занимая должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, через посредника получил 2 млн рублей. Деньги ему передал предприниматель, который занимается пассажирскими перевозками.
«Финансовая благодарность» полагалась чиновнику за покровительство возглавляемых бизнесменом предприятий, а также за обеспечение возможности беспрепятственно осуществлять пассажироперевозки по выбранным маршрутам, несмотря на отсутствие соответствующих автобусов.
Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.
Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об заключении мужчины под стражу.
В отношении взяткодателя ранее возбудили отдельное дело, которое в настоящее время расследуеются.
Видео: Следком
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