Заметили из-за русских борщей: что известно об экстрадиции россиянки, сбежавшей в Аргентину с краденными миллионами

МВД опубликовало видео экстрадиции экс-директора барнаульского «Жилфонда» из Аргентины

Женщина выглядит спокойной и невозмутимой. Скриншот видео МВД Медиа

МВД опубликовало видео экстрадиции бывшего директора барнаульского агентства недвижимости «Жилфонда» Людмилы Авдюхиной из аэропорта Буэнос-Айреса. В Аргентине 37-летний риелтор скрывалась от российской полиции с украденными у клиентов миллионами рублей. Напомним, что в России на женщину завели уголовное по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ей грозит серьезный срок. Однако на кадрах женщина выглядит спокойной и невозмутимо улыбается. Рассказываем, что известно о Людмиле Авдюхиной.

Авдюхина работала риелтором в «Жилфонде» с 2011 года, хотя окончила Сибирский университет потребкооперации по специальности «инженер-технолог продуктов общественного питания». Судя по всему, карьера у нее была завидной. Спустя два года, ее назначили руководителем отдела продаж, а затем и региональным директором в Барнауле.

– Начинала с должности риэлтора в одном из новосибирских офисов, входила в ТОП-100 общего рейтинга компании по всем городам присутствия. В 2013 году прошла конкурсный отбор на должность линейного руководителя в Барнауле и уже спустя год получила предложение компании возглавить филиал в Барнауле: открыть офисы, набрать и обучить персонал, наладить партнерские связи, – не без гордости писала о себе Авдюхина.

По страницам в социальных сетях видно, что женщина явно неплохо зарабатывала (на фото – красивые наряды, путешествия и прочие атрибуты достатка) и вела активную общественную жизнь.

Авдюхина также явно заботилась о своей репутации. Она принимала участие в престижном региональном конкурсе «Директор года. Алтайский край» и дважды побеждала. Также была победителем в номинации «Риэлтор года» ежегодной специальной премии журнала «Bellissimo» «Персона и компания года — 2018».

«Под руководством Людмилы Николаевны агентство недвижимости достигло значительных успехов: открыто 5 отделов продаж, штат сотрудников составляет более ста человек. Людмила Николаевна – настоящий профессионал своего дела», – писали о ней организаторы конкурса «Директор года».

Также ее характеризуют как целеустремленного, компетентного руководителя, для которого главное – качественное оказание услуг. Сама она основой своего успеха считала «профессионализм, оперативность и теплое отношение к клиенту».

В этом же агентстве работал и муж Людмилы Евгений Авдюхин, с которым она воспитывала несовершеннолетнюю дочь.

По версии следователей, в декабре 2022 года Авдюхина взяла деньги своих клиентов, которые хранились в «Жилфонде» в ячейках на время заключения сделок, и перестала отвечать на телефонные звонки. Плюс к этому у нее был «доход» от махинаций – она предлагала клиентам выгодно инвестировать в недвижимость, но проценты они так и не получили.

В общей сложности риелтор похитила более 150 млн рублей. Вместе с деньгами, мужем, дочерью и свекровью Авдюхина скрылась сначала в Турции, а потом в Аргентине, где ее и вычислили.

Как сообщало аргентинское издание La Nacion, семейство обосновалось в Буэнос-Айресе, хотя часто переезжала в разные районы города и пригород. Риелтор переквалифицировалась в повара – готовила русские блюда, в том числе борщи, и продавала в одном из магазинов. Плюс к этому умудрялась покупать недвижимость в чужой стране через подставных лиц.

По данным издания, именно в этом магазине полиция и заприметила россиянку. А 2 января этого года правоохранители задержали ее неподалеку от места жительства.

Экстрадиция состоялась 1 марта. Однако на родину, в Барнаул, ее еще не доставили. И когда это произойдет – пока не известно.

ГУ МВД по Алтайскому краю продолжит расследование дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По этой статье Авдюхиной грозит десять лет колонии с крупным штрафом. Отметим, что ранее агентство вернуло клиентам все похищенные деньги.

Правоохранительные органы Аргентины выдали сотрудникам Интерпола жительницу Барнаула Людмилу Авдюхину. Экс-руководительницу офиса «Жилфонда» обвиняют в крупных махинациях с деньгами клиентов

Взято отсюда

04.03.2024