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Замгенпрокурора потребовал внести представление главе Горного Алтая за два недостроя

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Дмитрий Демешин также поручил прокурору Республики Алтай лично проконтролировать устранение нарушений

Фото: прокуратура Республики Алтай

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин проверил строительство 60-квартирного дома для детей-сирот и физкультурно-оздоровительного комплекса в Горно-Алтайске, пишет “Атмосфера”.

В ходе проверки установили, что оба объекта возводятся с нарушением сроков. Готовность жилого дома составляет 50%, а спорткомплекса – 79,7%. При этом работы на объектах должны быть завершены в ноябре, но на сегодня они не соответствуют плановым показателям.

В итоге Демешин потребовал от прокурора республики Анатолия Богданчикова внести представление главе региона Олегу Хорохордину и лично проконтролировать устранение нарушений. Они должны быть приняты в течение месяца со дня внесения представления. 

горняк

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