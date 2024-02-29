Заместитель Генерального прокурора России прибыл с рабочим визитом в Алтайский край

29 февраля в ходе рабочей поездки в Алтайский край заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин провел личный прием граждан в Новоалтайске.

Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин Фото: управление Генеральной прокуратуры РФ по СФО

В мероприятии участвовали прокурор региона Антон Герман, городские и районные прокуроры, представители органов власти и местного самоуправления.

На прием к Демешину обратились жители городов Барнаула, Новоалтайска, Алейска, Заринска, а также Алтайского, Павловского, Быстроистокского, Хабарского и Топчихинского районов по вопросам переселения из ветхого и аварийного жилья, содержания улично-дорожной сети, ненадлежащего уличного освещения, обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов, защиты жилищных прав детей-сирот и участников долевого строительства, транспортного обслуживания населения.

Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин провел встречу с жителями Алтайского края Фото: управление Генеральной прокуратуры РФ по СФО

Всем заявителям Демешин поручил организовать проверочные мероприятия, в ходе которых дать правовую оценку действиям и решениям органов государственной власти и местного самоуправления, иных уполномоченных органов.

При выявлении нарушений закона принять исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на восстановление прав граждан и привлечение к ответственности виновных лиц.

Отметим, что разрешение обращений и результаты проверок поставлены на контроль управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу.

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Взято отсюда