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Замгенпрокурора РФ предложил мэру Новоалтайска пересесть на общественный транспорт

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Замгенпрокурора РФ предложил мэру Новоалтайска пересесть на общественный транспорт

Дмитрий Демешин провел личный прием граждан Фото: Генпрокуратура РФ по СФО

Местные жители рассказали заместителю генпрокурора РФ, что у них возникают сложности с общественным транспортом, так как новый перевозчик пускает лишь один автобус в день

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин посоветовал мэру Новоалтайска пересесть на общественный транспорт, сообщает “Вести 22”.

Так, ранее Демешин провел личный прием граждан в Новоалтайске. Жители посёлка Белоярск рассказали, что новым пассажироперевозчик с 1 января сократил число автобусов до одного. К тому же, он якобы постоянно нарушает расписание. С начала года в прокуратуру поступило уже более 50 аналогичных жалоб.

В свою очередь глава Новоалтайска пояснил, что 30-й автобусный маршрут “оптимизировали” ради большей рентабельности. По его словам, в “остродефицитном” бюджете нет средств на ремонт всех дорог.

Однако прокуроров такой ответ не устроил. Они посчитали, что администрация города не предпринимает должных мер для решения транспортной проблемы.

Ранее сообщалось, что заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин лично пообщался с жителями Алтайского края и выслушал их жалобы.

Взято отсюда

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