Следственные действия Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Предварительно, чиновник получил 2 млн рублей от одного из предпринимателей. В отношении последнего уже расследуется уголовное дело

Заместителя главы администрации города Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

По версии следствия, в 2020 году, занимая должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, подозреваемый через посредника получил взятку в размере 2 млн рублей от предпринимателя, который оказывал услуги пассажирских перевозок в Барнауле.

Деньги предназначались за “общее покровительство” предприятий, принадлежащих бизнесмену, а также за то, чтобы ему обеспечивались наиболее выгодные маршруты, несмотря на отсутствие автобусов соответствующего уровня.

Преступление выявили оперативные сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Следователи и сотрудники ФСБ провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого. Его задержали. В ближайшее время следователи направят в суд ходатайство об избрании в отношении Шеломенцева меры пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении взяткодателя – руководителя коммерческих организаций следователи ранее возбудили уголовное дело о даче взятки, которое в настоящее время расследуется.

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