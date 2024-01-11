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Замглавы администрации Барнаула задержали за взятку

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Замглавы администрации Барнаула задержали за взятку

В должностные обязанности подозреваемого во взяточничестве чиновника входят вопросы градостроительства и земельных отношений

Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Барнаула, он подозревается во взятке на сумму 2,6 млн рублей. Чиновник задержан, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение на сайте СК РФ.

На данный момент правоохраниетели возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (“Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере”).

При силовой поддержке УФСБ России по Алтайскому краю замглавы администрации Барнаула задержан следователем СК. <…> Проведены обыски по месту жительства и на рабочем месте чиновника”, – написано в сообщении ведомства.

В должностные обязанности подозреваемого входят вопросы градостроительства и земельных отношений. Согласно материалам следствия, в 2019 году, действуя по предварительному сговору в составе группы лиц с гендиректором компании “Барнаулкапстрой”, чиновник получил от предпринимателя взятку в размере 2,6 млн рублей. Взамен он обещал обеспечить покровительство и лояльное отношение со стороны мэрии к компании.

На данный момент решается вопрос о заключении чиновника под стражу.

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