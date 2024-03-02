Весна, подснежники Фото: unsplash.com
Стабильное потепление можно ожидать только к концу третьей декады марта. Между тем все службы уже готовятся к весеннему половодью
В ближайшие дни характер погоды в Алтайском крае существенно не изменится, но к 8 марта придет теплый циклон, сообщил на заседании комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод замначальника Алтайского ЦГМС Александр Люцигер.
По его словам, в ближайшие дни будут наблюдаться ночные отрицательные температуры до -17 градусов, дневные от -3 до -7.
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