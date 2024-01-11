Замглавы Барнаула по дорожному хозяйству Шеломенцева задержали за взятку

Шеломенцева арестовали 11 января

Антон Шеломенцев/ Фото: amic.ru

Заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева задержали сотрудники ФСБ. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Против Шеломенцева возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2020 году Шеломенцев, будучи председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, через посредника получил взятку 2 миллиона рублей от предпринимателя, который занимался пассажирскими перевозками.

“Денежные средства предназначались за общее покровительство возглавляемых предпринимателем предприятий, а также обеспечение возможности на беспрепятственной основе осуществлять пассажироперевозки по выбранным маршрутам, несмотря на отсутствие соответствующих автобусов, позволяющих осуществлять городские пассажирские перевозки на таких маршрутах”, – пояснили в следкоме.

Сотрудники ФСБ провели обыски по месту жительства и работы Шеломенцева. Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого). В ближайшее время следователи направят в суд ходатайство о заключении Шеломенцева под стражу. В отношении руководителя, который дал Шеломенцеву взятку, следователи также возбудили уголовное дело в даче взятки. Сейчас оно расследуется.

Шеломенцев работает в барнаульской мэрии с 2012 года. Он замещал должности ведущего, главного специалиста и начальника отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.

В 2017 году Шеломенцев стал председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула. А 20 января 2022 году чиновника назначили заместителем главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту.

горняк



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