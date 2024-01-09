Отопление Фото: pixabay.com

В помещениях и на рабочих местах задержанных правоохранители провели обыски и выемки. В настоящее время идут допросы подозреваемых

В подмосковном Подольске после прорыва теплотрассы задержали замглавы администрации города, начальника котельной и гендиректора Климовского специализированного патронного завода, сообщает Telegram-канал Следком.

Против чиновника возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Правоохранители предполагают, что он знал, что о дефектах в отопительной системе и необходимости проверки, однако все равно подписал акт проверки готовности, что и привело к аварии. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Начальник котельной и гендиректор завода проходят подозреваемыми по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Им грозит до двух лет колонии.

Напомним, что в Подольске из-за из-за прорыва теплотрассы местной котельной отопления лишились более 170 жилых домов, несколько школ и больница – всего около 21 тысячи человек. Из-за коммунальной аварии на фоне 20-градусных морозов в городе ввели режим ЧС.

7 января СК РФ возбудил уголовное дело по факту ограничения подачи отопления в дома в подольском микрорайоне Климовск. По версии следствия, авария в котельной случилась из-за неправильной эксплуатацией оборудования.

Напомним, что в конце декабря в Барнауле часть домов временно осталась без тепла из-за порыва на теплосети. Коммунальная авария случилась на улице Георгия Исакова.

Взято отсюда