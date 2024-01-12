Ему предъявили обвинение по статье 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере)

Сегодня, 12 января, барнаульский суд избрал меру пресечения для подозреваемого во взятке заммэра Антона Шеломенцева. Ближайшие два месяца обвиняемый проведет в СИЗО — его арестовали до 9 марта включительно. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры:

— Сегодня Индустриальным районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заместителю главы администрации города Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

Антона Шеломенцева задержали вчера, 11 января. По данным следствия, Шеломенцев брал деньги у предпринимателя за покровительство. За шестизначные суммы он разрешал перевозить пассажиров, несмотря на то что автобусы не вмещают весь пассажиропоток. Его задержали, а в доме и офисе провели обыски.

Во власти Шеломенцев работал более десяти лет. За это время немало дорожно-транспортных скандалов возникало вокруг его персоны. NGS22.RU недавно рассказывал о самых ярких из них.

Взято Источник

12.01.2024