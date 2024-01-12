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Заммэра Барнаула, уличенного во взятке, заключили под стражу

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Ему предъявили обвинение по статье 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере)

Заммэра Барнаула, уличенного во взятке, заключили под стражу

Сегодня, 12 января, барнаульский суд избрал меру пресечения для подозреваемого во взятке заммэра Антона Шеломенцева. Ближайшие два месяца обвиняемый проведет в СИЗО — его арестовали до 9 марта включительно. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры:

— Сегодня Индустриальным районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заместителю главы администрации города Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

Заммэра Барнаула, уличенного во взятке, заключили под стражу

Антона Шеломенцева задержали вчера, 11 января. По данным следствия, Шеломенцев брал деньги у предпринимателя за покровительство. За шестизначные суммы он разрешал перевозить пассажиров, несмотря на то что автобусы не вмещают весь пассажиропоток. Его задержали, а в доме и офисе провели обыски.

Во власти Шеломенцев работал более десяти лет. За это время немало дорожно-транспортных скандалов возникало вокруг его персоны. NGS22.RU недавно рассказывал о самых ярких из них.

Взято Источник
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