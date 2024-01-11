Сумма взятки превысила 2 миллиона рублей. Теперь «слуге народа» светит уголовное дело

Сегодня, 11 января, в Барнауле задержан заместитель мэра по дорожному хозяйству Антон Шеломенцев — личность подозреваемого NGS22.RU подтвердили в следственном комитете. Его будут судить за взятку в особо крупном размере.

В пресс-службе алтайского следкома рассказали, что брать взятки Антон стал еще до того, как стал заместителем мэра:

— По данным следствия, в 2020 году подозреваемый, занимая должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, через посредника получил взятку в размере 2 миллиона рублей от предпринимателя, оказывающего услуги пассажирских перевозок в краевом центре.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: пресс-служба Следственного комитета

Шеломенцев брал деньги у предпринимателя за покровительство. За шестизначные суммы он разрешал перевозить пассажиров, несмотря на несоответствие автобусов стандартам городских перевозок.

Антона задержали. В его доме и офисе провели обыски. Следователи направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения. Шеломенцева будут судить по статье 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). На взяткодателя также возбуждено уголовное дело.

Взято Источник

11.01.2024