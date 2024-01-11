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Заммэра Барнаула задержан за взятку. Он брал деньги с перевозчиков за покровительство

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Сумма взятки превысила 2 миллиона рублей. Теперь «слуге народа» светит уголовное дело

Заммэра Барнаула задержан за взятку. Он брал деньги с перевозчиков за покровительство

Сегодня, 11 января, в Барнауле задержан заместитель мэра по дорожному хозяйству Антон Шеломенцев — личность подозреваемого NGS22.RU подтвердили в следственном комитете. Его будут судить за взятку в особо крупном размере.

Заммэра Барнаула задержан за взятку. Он брал деньги с перевозчиков за покровительство

В пресс-службе алтайского следкома рассказали, что брать взятки Антон стал еще до того, как стал заместителем мэра:

— По данным следствия, в 2020 году подозреваемый, занимая должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, через посредника получил взятку в размере 2 миллиона рублей от предпринимателя, оказывающего услуги пассажирских перевозок в краевом центре.

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Видео: пресс-служба Следственного комитета

Шеломенцев брал деньги у предпринимателя за покровительство. За шестизначные суммы он разрешал перевозить пассажиров, несмотря на несоответствие автобусов стандартам городских перевозок.

Антона задержали. В его доме и офисе провели обыски. Следователи направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения. Шеломенцева будут судить по статье 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). На взяткодателя также возбуждено уголовное дело.

Взято Источник
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