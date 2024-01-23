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Зампред Партии пенсионеров предложил лишить нищих собственников квартир

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Зампред Партии пенсионеров предложил лишить нищих собственников квартир

Квартира. Здание Фото: pixabay.com

По оценкам эксперта, 60% россиян должны были бы жить в арендном жилье, а не в собственных квартирах. Это связано с нынешним уровнем развития

Приватизация жилья в России была одной из самых больших ошибок 90-х и породила огромный класс “нищих собственников”. Теперь множество людей не умеют и не желают управлять своим домом, а также не имеют достаточно средств на это. Такое заявление сделал председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ и по совместительству зампред центрального совета Партии пенсионеров Андрей Широков в интервью “Аргументам и Фактам”.

“Средний по России платеж за содержание общедолевого имущества – 25 рублей за кв. метр в месяц. Это копейки! Платежи должны быть минимум в 4 раза выше, на уровне 100 рублей за “квадрат”, – отметил он.

Широков добавил, что недофинансирование приводит к деградации инфраструктуры. Однако и повысить плату власти не могут: народ не поймет.

Возможным решением этой проблемы он назвал деприватизацию части квартир на добровольной основе и за счет экономических стимулов. Таким образом будет создан сегмент арендного субсидированного жилья.

“В первую очередь для малоимущих. Да, владеть им будет муниципалитет, но он будет нести и всю ответственность за его содержание”, – заключил Широков.

Ранее в Госдуме заявили, что в России необходимо повысить тарифы ЖКХ. Это поможет решить проблему коммунальных аварий.

Взято отсюда

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