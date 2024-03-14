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Замужняя учительница начальных классов забеременела от 12-летнего ученика

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Замужняя учительница начальных классов забеременела от 12-летнего ученика

Школа Фото: pixabay.com

38-летнюю учительницу задержали в прошлом году. Сейчас преподавательница обвиняется в сексуальных домогательствах в отношении еще 21 ребенка

В американском штате Теннеси 38-летняя учительница четвертого класса призналась в беременности от 12-летнего ученика, сообщает KP.ru.

Замужнюю преподавательницу арестовали в сентябре 2023 года. Ее подозревали в сексуальном насилии над детьми. Сейчас ее обвиняют в домогательствах в отношении еще 21 ребенка.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти родители 11-летнего школьника заметили переписку их сына с 25-летней учительницей, в которой те обменивались интимными фото. Они обратились в полицию, узнав о “романе” женщины и ребенка. В отношении педагога возбудили уголовное дело.

Взято отсюда

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