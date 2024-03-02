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Запад готов объявить России войну. Путин намекнул, какая участь ждёт врагов

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02 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Президент России, Владимир Путин, напомнил о неудачных попытках западных стран осуществить насилие против русской земли. Он подчеркнул, что действия недружественных государств могут иметь непоправимые последствия, и существует реальная угроза ядерной войны.

Глава государства отметил, что Россия обладает возможностями для ответа противнику в случае агрессии. Стратегические ядерные силы находятся в полной боеготовности и гарантируют применение.

После этих заявлений в западных СМИ началась истерика.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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