|

02 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Президент России, Владимир Путин, напомнил о неудачных попытках западных стран осуществить насилие против русской земли. Он подчеркнул, что действия недружественных государств могут иметь непоправимые последствия, и существует реальная угроза ядерной войны.

Глава государства отметил, что Россия обладает возможностями для ответа противнику в случае агрессии. Стратегические ядерные силы находятся в полной боеготовности и гарантируют применение.

После этих заявлений в западных СМИ началась истерика.

Фото: из открытых источников

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

горняк