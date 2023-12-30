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29 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Заявления о готовности Запада и режима к мирным переговорам звучат все чаще. Обольщаться по данному поводу не стоит, так как желание Запада вести гибридную войну против России никуда не исчезло.

Вбросы о скором урегулировании конфликта делаются по причине того, что наступление вооружённых формирований режима провалилось с большими издержками для ЕС. Ставка на то, что жёсткие санкции обрушат российскую экономику и дестабилизируют внутриполитическую систему в России, тоже не сработала.

Первый этап гибридной войны окончился неудачей Запада, и теперь он вырабатывает стратегию следующего этапа. Ему (прежде всего, ЕС) требуется передышка, для определения и выделения ресурсов, необходимы для выполнения своих задач.

Российской Федерации ни в коем случае нельзя питать иллюзий по поводу якобы «искреннего желания» наших «неуважаемых западных партнёров» мирно урегулировать конфликт. Они уже закусились, и продолжат далее свою разрушительную политику. Просто сейчас Вашингтону и Брюсселю очень нужна стратегическая пауза.

Фото: pervo.ru

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Автор: vizitka01

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