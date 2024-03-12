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12 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. НАТО активно готовится к переброске в Польшу 300 тысяч солдат, заявили в Варшаве. Возникает вопрос: западные страны действительно намерены начать ядерную войну с Россией? Пишет Царьград.

Во вторник заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Польши, Кароль Дымановский, заявил, что НАТО находится в высокой степени готовности для переброски в Польшу 300 тысяч солдат. До этого было всего лишь 40 тысяч солдат, которые были готовы стать щитом НАТО, а сейчас их количество выросло до 300 тысяч в высокой готовности. Как подчеркнул Дымановский, эти солдаты будут отправлены в страну до начала войны, а не после.

Интересно отметить, что 9 марта глава МИД Польши, Радослав Сикорский, публично заявил, что “солдаты из НАТО уже на Украине”. Однако не совсем ясно, на каких солдат он конкретно намекал. Возможно, речь шла о персонале, обслуживающем западное вооружение, военных советниках, инструкторах и наемниках, присутствие которых в зоне конфликта уже давно очевидно. Либо же речь шла о настоящих военных подразделениях НАТО, которые были размещены на Украине для прямого военного столкновения с Россией.

Напомним, что президент Франции, Эммануэль Макрон, заявил о возможности переброски сил НАТО на Украину для предотвращения победы России и разрушения киевского режима. Большинство европейских стран, включая Польшу, заявили, что они не намерены отправлять свои войска в зону конфликта. СМИ сообщили, что пока предложение Макрона поддержали только страны Прибалтики, но у них вряд ли наберется 300 тысяч солдат.

По предварительной информации, задумка президента Франции заключается в установлении контроля над западными областями Украины. Это позволит освободить уже находящиеся там резервы украинских сил и перебросить их на восток, усилив основную группировку войск. Кроме того, вторжение НАТО в западные регионы не даст русским войскам приблизиться к границе с Польшей. Однако это также может привести к прямому столкновению с Россией.

Президент России, Владимир Путин, заявил, что введение сил НАТО может стать поводом для ядерного конфликта. Он также напомнил, что у иностранных интервентов, которые решили сразиться с Россией, всегда был печальный конец. Заместитель главы Совета Безопасности России, Дмитрий Медведев, выразил схожую позицию. Он подчеркнул, что силы России несопоставимы с силами НАТО, в которые входят десятки различных стран. Поэтому столкновение между НАТО и Россией неизбежно приведет к ядерным ударам.

Медведев считает, что Европа играет с огнем, чтобы отвлечь общественность от собственных проблем. Однако она может перейти точку невозврата, если не остановиться.

ФОТО: MICHAEL KAPPELER/DPA/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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