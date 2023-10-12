Запад ждёт крушения небес. Россия представила свою новую “ядерку”

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12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Россия завершила испытания ракеты с ядерной установкой “Буревестник”. Эта уникальная военная разработка приобрела широкое признание благодаря своим характеристикам, делающим её практически неуязвимой для систем противовоздушной обороны. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты и ход развития этой технологии. Пишет Царьград.

Первые упоминания о крылатой ракете “Буревестник” датированы мартом 2018 года, когда президент Путин представил её в послании Федеральному Собранию. Этот момент стал отправной точкой для публичного осведомления об этой инновационной военной технологии.

Президент тогда отметил, что в России создана “малогабаритная сверхмощная ядерная энергетическая установка, которая размещается в корпусе крылатой ракеты”. Эта установка предоставляет “Буревестнику” невиданный радиус действия, делая её практически неуязвимой как для существующих, так и для потенциальных систем противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом сообщает РИАМО.

“Буревестник” – это низколетящая крылатая ракета, способная нести ядерную боевую часть и имеющая практически неограниченную дальность полёта. Её траектория полёта непредсказуема, она способна обходить любые рубежи перехвата. Такие характеристики делают “Буревестник” одним из самых грозных орудий в мире.

Министерство обороны России сохраняет конструктивные особенности “Буревестника” в строжайшей тайне. Тем не менее в ноябре 2018 года стало известно, что Запад оценил его значимость. Журналист The Diplomat Анкита Панда тогда писал, что НАТО присвоило новой ракете с ядерной установкой кодовое обозначение SSC-X-9 Skyfall, что можно перевести как “Крушение небес”.

Важным элементом “Буревестника” является его ядерная энергетическая установка. Она способна работать в течение длительного времени, обеспечивая ракете возможность при необходимости даже кружить вокруг планеты.

ФОТО: VIA WWW.IMAGO-IMAGES.DE/WWW.IMAGO-IMAGES.DE/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

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Горняк22