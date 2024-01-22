Западные ученые опасаются замороженных во льдах Сибири древних вирусов

Ученые предупреждают, что таяние вечной мерзлоты в Сибири может привести к новой пандемии. Огромные покрытые льдом территории миллионы лет были домом для огромного разнообразия микроорганизмов, в том числе древних вирусов, которые могут быть смертельными для человека.

В 2014 году группа ученых во главе с французским вирусологом Жаном-Мишелем Клавери доказала, что найденные в Сибири живые вирусы все еще способны заражать одноклеточные организмы. Опубликованные в прошлом году результаты дальнейших исследований показали наличие разных вирусных штаммов, которые нашли в семи разных местах региона. Возраст одного из образцов составлял 48,5 тыс. лет.

Ученые уже обнаружили несколько случаев, когда древние вирусы были обнаружены в сибирской вечной мерзлоте. В 2016 году исследователи нашли вирус, который мог быть причиной эпидемии чумы в 18 веке. А в 2021 году они обнаружили вирус, который мог быть причиной пандемии гриппа 1918 года.

Наибольший риск связан не с таянием вечной мерзлоты, а с исчезновением арктического морского льда, в результате чего вырастет промышленное развитие Сибири, судоходство, будут пробурены «огромные ямы для добычи нефти и руды». «Эти операции высвободят огромное количество патогенов, которые все еще процветают там. Шахтеры будут приходить и дышать вирусами. Последствия могут быть катастрофическими», — резюмировал Клавери.

В 2018 году ВОЗ включила «болезнь Х» в список приоритетных заболеваний, чтобы ускорить исследования патогена, который потенциально может привести к новой пандемии. Это абстрактное заболевание, вызванное неизвестным человечеству микроорганизмом, который потенциально способен привести к катастрофической эпидемии международного масштаба, пишет РБК.

По словам главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, «Х» в названии означает «неожиданность». При этом в Роспотребнадзоре считают, что шумиха вокруг «болезни X» могут базироваться вовсе не на научных, а на экономических основаниях. В ведомстве считают, что после окончания пандемии COVID-19 ВОЗ начала активно продвигать идею глобальной реформы мировой архитектуры здравоохранения, чтобы увеличить собственное финансирование.

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Взято отсюда.

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