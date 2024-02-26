Машина произведена в 2021 году и за это время проехала 21 тысячу км. Под капотом автомобиля двигатель объемом в 5,6 литра и мощностью в 405 лошадиных сил

В Барнауле черный Infiniti QX80 японской сборки продают за 8,9 млн рублей, сообщается в объявлении на drom.

По словам продавца, машину купили у официального дилера. У авто был один владелец. Вся машина, включая бамперы, в заводском окрасе.

“В идеальном состоянии. В салоне сохранился запах нового авто”, – отметили в объявлении.

В иномарке, как рассказал продавец, дополнительно установлена защита всех агрегатов и полная шумоизоляция. Сигнализация управляется с телефона. Машина также покрыта керамикой.

Ранее стало известно, что в Барнауле за 12 млн рублей продают мощный Range Rover с панорамной крышей. Комплектация внедорожника – 4.4 SD AT Autobiography.

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