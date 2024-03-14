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Запах уйдет, словно и не было – как пожарить рыбу, чтобы ею не пропах весь дом

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14 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Жареная рыбка – это блюдо, которое пользуется огромной популярностью среди гурманов. Только вот запах, оставшийся на кухне после приготовления этого вкусного блюда, никак не приносит радости нам или посторонним носам. Проблема состоит в том, что этот зловонный запах может длиться достаточно долго, несмотря на использование вытяжки и проветривание.

Самое ужасное в этой ситуации заключается в том, что запах рыбы распространяется не только на кухне, но и в другие помещения. Это может испортить атмосферу в доме и вызвать дискомфорт у всех проживающих.

Однако, к счастью, есть простой и эффективный способ, который позволяет не только остановить распространение неприятного запаха, но и полностью избавиться от него. Все, что нужно сделать, это взять один лавровый листик и поджечь его на кухне. В этом случае, помещение наполнится приятным и ярким ароматом, который без проблем перебьет рыбный запах.

Через десять минут после поджигания лаврового листика, на кухне будет восхитительный аромат, который полностью замаскирует все следы готовки жареной рыбы. Важно помнить о сохранении осторожности во время этой операции. Лавровый листик нужно аккуратно поджигать, чтобы не обжечь себя и не допустить возгорания других предметов на кухне. По материалам портала «Белновости».

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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