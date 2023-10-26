28.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Политика
Бывший игрок «Зенита» признался, что не хочет возвращаться в футбол
Политика
Петербургский таксист спас тонувшего в Неве гражданина Китая
Политика
ХАМАС утверждает, что сектор Газа подвергся нападению со всех направлений
Спорт
В Киргизии стартовал кубок мира по бодибилдингу
Политика
“Неделя с депутатом”. Алтайские социалисты запускают онлайн-акцию в честь Дня рождения партии
Политика
Андрей Турчак в очередном докладе рабочей группы по СВО представил Президенту предложения по мерам поддержки участников спецоперации

Коллекция категорий

Бизнес234 Новости
Здоровье520 Новости
Новости Алтай2538 Новости
Новости Горняк243 Новости
Образование265 Новости
Общество517 Новости
Объявления82 Новости
Политика497 Новости
Спорт277 Новости
Платим за интересные новости!

Запашный прокомментировал отравление детей на цирковом фестивале в Перми

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Организатор фестиваля Елена Хаткевич отметила, что официальная информация о происшествии уже сформулирована — в ближайшее время ее опубликуют в Сети

Фото: unsplash.com

Председатель жюри Всероссийского циркового фестиваля в Перми Аскольд Запашный прокомментировал ситуацию с отравлением детей на мероприятии. Как сообщает телеканал “360”, он отметил, что на данный момент организаторы конкурса решают возникший вопрос.

“Мы вчера с мероприятия уезжали, все было прекрасно, изумительно. С утра нам сказали, что какие-то там изменения. Сейчас организаторы решают вопрос, у меня информации ноль”, – заявил он. Организатор фестиваля Елена Хаткевич отметила, что официальная информация о происшествии уже сформулирована – в ближайшее время ее опубликуют в Сети. Данные собирали так, чтобы это не вызвало лишней паники и конфликтов.

Причиной отравления стала кишечная инфекция норовирусной этиологии. По данным Telegram-канала Shot, пострадавшие дети питались при гостинице “Профсоюзная”. Они успели позавтракать и пообедать там, а к вечеру у них появились первые симптомы.

город Горняк

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости